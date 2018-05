El partido comenzó como se preveía, con Barcelona dominando y saliendo a buscar el triunfo que le diera el título liguero, algo en caminó a los siete minutos.

Y es que luego de controlar el balón y tener alguna aproximación sobre la valla de Rubén Martínez, una jugada que inicio Suárez, derivó en Dembelé por derecha quien asistió a Coutinho y este con disparo potente de primera puso el 1-0 parcial.A los 37´ se juntaron los dos genios de ataque: Luis Suárez recibió por derecha y puso un pase mágico (séptima asistencia en la temporada) con cara externa del pie para Messi que ingresó a velocidad para marcar el 2-0 en el juego. Pero cuando todo era una fiesta culé, Lucas Pérez en una jugada rápida, apareció en el área a los 40′ para descontar y poner al Deportivo en partido (1-2), resultado con que se fue la primera etapa.

En el segundo tiempo, Deportivo no se rindió nunca y ofendía a la floja defensa culé, algo que le redituó en el empate a los 63′ cuando una jugada por derecha de Correia terminó en un centro que recibió Borges en el área y asistió a Emre Çolak que no perdonó y puso el 2-2 parcial. Pero cuando el partido estaba cuesta arriba, la yunta de atacantes de los azulgranas no perdonó una vez más. Dos pases espectaculares de Luis Suárez para que Lionel Messi marque por duplicado sentenciaron el juego por 4-2 y desató la fiesta de los catalanes que se quedaron con su liga número 25 y la séptima de las última diez. El festejo de los visitantes en cancha marcó la tranquilidad con que se quedaron con el título, donde aún se mantiene invictos y fueron por lejos el mejor equipo.