Barcelona no pudo plasmar en cancha su favoritismo frente a un rival al que le lleva 29 puntos y debió conformarse con un 0-0 que corta una racha de 29 partidos ligueros anotando. La última vez que no convirtió fue el 0-2 ante Málaga en La Rosales el 8 de abril de 2017, y desde entonces no perdió por Liga; 25 triunfos y cinco empates con el de hoy. La primera mitad mostró muy poco del elenco culé, que tuvo la pelota pero casi sin inquietar a un conjunto visitante que se paró firme atrás y que tuvo un par de aproximaciones de contragolpe, como una llegada de Shibasaki que el japonés no pudo definir correctamente a los 41’. En el complemento se mantuvo la tónica, pero el Getafe se animó a salir un poco más y volvió a complicar. A los 60’ salió muy lejos el arquero local Ter Stegen y casi anota Shibasaki desde lejos, y dos minutos más tarde avisó Antunes con un zurdazo apenas alto tras un rebote de un tiro de esquina. Barcelona acarició el 1-0 con un remate de Luis Suárez que pasó cerca y con un disparo de Coutinho que tapó el meta Guaita. Fue lo último del brasileño, que fue sustituido por Iniesta. Luego también entró Dembelé buscando ensanchar el frente de ataque ante un oponente que cada vez se replegaba más cerca de su área con Arambarri como bastión en el mediocampo. Barcelona creó chances en el último cuarto de hora, como algún remate franco de Messi, un par de cabezazos del colombiano Yerry Mina (hizo su debut blaugrana como titular) y un gran golpe de cabeza de Suárez que manoteó notablemente Guaita. El ya no tan cómodo líder de La Liga se topó con una defensa que mostró por qué es la tercera menos vencida con 21 goles, sólo superada por Atlético de Madrid (9) y Barcelona (11). Además del Getafe, que tuvo a Damián Suárez y Arambarri los 90 minutos y a Leandro Cabrera entrando a los 88’, el que hizo negocio fue el Atlético de Madrid, que el sábado le ganó al Málaga y ahora está a siete puntos del cuadro dirigido por Ernesto Valverde.