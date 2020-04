El presidente de La Liga considera volver el 29 de mayo a la competencia

Si bien como es sabido España ha vivido momentos por demás complicados, y difíciles en lo que hace al desenlace de la Pandemia del Coronavirus (Covid – 19), en contacto con algunos medios europeos el presidente de La Liga Javier Tebas es optimista, incluso dialogando sobre otros temas, el principal del máximo órgano del fútbol español se animó a pronosticar una fecha para el retome de la actividad del fútbol en España. El presidente de La Liga de España, dijo a través de una teleconferencia a medios europeos que tanto en España, como en otros países del viejo continente se está «considerando la idea de volver a jugar el 29 de mayo o el 6 de junio». «Para las competiciones europeas, el 28 de junio»

«Con estas fechas, obviamente, hay tiempo para empezar a entrenar nuevamente respetando el protocolo de reanudación de la actividad que hemos diseñado para La Liga. Para el final de la temporada no querríamos ir más allá de agosto, y es obvio que todo esto afectará el calendario de la próxima temporada», agregó.

Con once (11) fechas por delante en España, y los octavos de final de la Champions League por la mitad, dijo que hay dos posibilidades para la reanudación. «La primera es jugar competiciones nacionales e internacionales al mismo tiempo, y la segunda comenzar con las ligas a principios de junio con la esperanza de cerrar en julio, y luego completar las copas europeas entre julio y agosto», reveló.

Sea cual sea la fórmula, se opone a un cambio de formato para lo que viene porque «sería muy arriesgado». «Tanto a nivel nacional como internacional vendimos nuestras ligas y la Champions a más de cien cadenas de televisión en el mundo, los vendimos con este formato, con este número de equipos y este número de partidos. Cambiar la estructura del torneo obligaría a reescribir cientos de contratos», dijo.

Lo que sí descarta de plano Tebas es la no culminación de los torneos, aunque también afirmó que quizá se deba jugar a puertas cerradas. «No terminar la temporada 2019-20 traería una pérdida cuantificable en mil millones de euros. Si terminamos a puertas cerradas, el daño económico será de 350 millones de euros. Si pudiéramos jugar con el público, las pérdidas seguirían siendo de 150 millones de euros», por último Tebas consideró «lógico» que haya reducciones en los sueldos de los futbolistas porque «todos pierden dinero». «Tebas cree que las ventanas de fichajes «deberán cambiarse» y sabe que «será necesario modificar los contratos de los jugadores que vencen el 30 de junio, así como los acuerdos de préstamo». «Si bien «no es simple», afirma al mismo tiempo que «no es tan complicado».