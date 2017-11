Artistas españoles y suramericanos se reúnen en Montevideo para rendir homenaje al reconocido escritor Horacio Quiroga (1878-1937) y celebrar el centenario de su obra “Cuentos de amor de locura y de muerte” mediante la danza contemporánea. “El elenco encargado de llevar al baile este compendio de dieciocho relatos los próximos 21 y 22 de noviembre en el Teatro Solís está formado por dos compañías, el grupo uruguayo Danza Martín Inthamoussú y el español Provisional Danza.

“En Uruguay la palabra Quiroga es mucho”, declaró a Efe la coreógrafa española Carmen Werner, quien dijo sentirse “nerviosa” por estrenar esta obra en el país sudamericano.

“La madrileña explicó que en esta función no ha querido hacer “nada exacto o nada descriptivo”, ya que lo que pretende es recoger el ambiente oscuro y raro del escritor uruguayo. “Lo que he hecho a sido un compendio, hay algunos detalles que son más descriptivos, pero realmente es un genérico, es un general lo que se respira… se respira el ambiente de Quiroga”, apostilló la directora.

“Werner relató que al tratarse de una producción española-uruguaya las dos compañías se comunicaron mediante llamadas, fotos y grabaciones. “Le mandaba videos de información (desde España) a Martín Inthamoussú y ellos lo ensayaban aquí (en Uruguay)”, detalló la ganadora del Premio Nacional de Danza en el año 2007.“Según declaró a Efe la bailarina uruguaya Andrea Salazar, este “proceso de ida y vuelta por videos” fue extraño al principio, pero dio un buen resultado.

“Salazar llevará a la danza uno de los cuentos más conocidos de esta recopilación, “El almohadón de plumas”, un relato que narra como una mujer es asesinada por un parásito que se encontraba dentro de su almohada. “La uruguaya explicó que ella leyó el libro cuando tenía 11 años y que la historia le marcó, hasta tal punto que temía de su propia almohada e incluso explicó que su madre para tranquilizarle le decía que las almohadas de su casa no eran de plumas. “Será la segunda vez que Salazar se suba a un escenario para bailar esta historia, pues ella fue uno de los dos artistas que viajo a principio de noviembre para estrenar la obra en Madrid. “La pieza gustó mucho”, anotó la artista y explicó que los bailarines saben si la función fue exitosa o no por las veces que los artistas salen a saludar. “Al igual que Salazar y su compañero Gonzalo Decuadro se desplazaron a Europa para interpretar “Amor, locura y muerte” en Madrid, en esta ocasión fueron los españoles Taiana Chorot y Cristian Lopez los que se trasladaron a Montevideo.

Montevideo, 19 nov (EFE).-