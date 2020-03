Básquetbol Formativas: Cuando sea el momento, las divisiones Formativas abrirán la temporada

No queda otra, los seis clubes que conforman la Liga Salteña de Básquetbol habían iniciado hace un tiempo sus trabajos de preparación de cara al comienzo de temporada, pero debido a la Emergencia Sanitaria y las medidas adoptadas por el gobierno, y el Ministerio de Salud Pública, dicho inicio de campeonato para las divisiones menores de nuestro básquetbol fue suspendido (postergado) hasta nuevo aviso por parte de la dirigencia de la L.S.B. Sí bien ya debería haber iniciado el campeonato a nivel de las divisiones menores de nuestro básquetbol, debido lógicamente a la Emergencia Sanitaria por la que atraviesa nuestro país (y gran parte del mundo) el inicio del campeonato debió suspenderse y postergarse para más adelante hasta nuevo aviso. De todas formas, ya se sabe que las categorías Formativas del básquetbol salteño disputará su competencia los días sábado, en decisión que ya se tomó a nivel de la dirigencia de la Liga Salteña de Básquetbol, lo cual ya fue aprobada y votada por el Consejo de Formativas, solo restando confirmar los horarios de partido para cada una de las diferentes categorías.

El proyecto marca los días sábados para que las categorías Formativas lleven adelante si competencia en cada fecha del campeonato «Salteño», siendo esta una intención que se venía manejando desde hace ya un buen tiempo, y que hasta el momento no había prosperado.

El motivo es que al jugar las divisiones menores los días sábado, cada escenario de las diferentes instituciones queda liberado los días restantes para preparar a los planteles, y llevar adelante una planificación de trabajos organizada, donde cada uno tendrá su lugar de trabajo liberado los restantes días, no solo para los entrenamientos, sino también para la competencia en primera división. Pensamos es una buena decisión, que reiteramos, ya se había pensado realizar desde hace unos cuantos años atrás, pero nunca se había concretado, ahora parece la idea fue entendida, tomó fuerza, se ha visto con buenos ojos, y todo haría indicar que a partir de la presente temporada las divisiones menores de nuestro básquetbol tendrán como día fijo para su competencia los sábados durante todo el día en los escenarios fijados para los diferentes compromisos.

En principio el inicio del campeonato en las divisiones menores de nuestro básquetbol estaba fijado para iniciar con la primera fecha el pasado 14 del corriente, debido a los hechos y situaciones que promovieron la Emergencia Sanitaria a nivel país, el inicio del campeonato se postergó al menos por treinta días, todo dependiendo de la situación sanitaria y las normativas vigentes a ese momento. Mientras tanto, lo saben los chicos, los saben los mayores, todos acatando las medidas como debe ser por otra parte. A quedarse en casa «gurises», tranquilos…ya van a jugar

DANIEL SILVEIRA

Así jugará. Formativa

Hora 10.00 a 11.30…U 17 (Cadetes)

Hora 11.30 a 12.45… Mosquitos y Pre Mini (Escuelita)

Hora 15.00 a 16.00…U 12 (Mini)

Hora 16.00 a 17.30…U 13 (Pre infantiles)

Hora 17.30 a 19.00…U 15 (Infantiles)

Hora 19.00 a 20.30… U 19 (Juveniles)

Primera fecha Formativa

NACIONAL vs CÍRCULO SPORTIVO

UNIVERSITARIO vs FERRO CARRIL

ATLÉTICO JUVENTUS vs SALTO URUGUAY

Nota: Los equipos nombrados en primer término, oficiarán de locales en cada caso