Pasaron las dos primeras fechas a nivel de la Liga de Fútbol Comercial, con dos punteros solitarios: Deportivo VJ y La Cafetera. Ambos se impusieron por dos veces, para alcanzar seis puntos. No son pocos los que acechan y en la tercera fecha a jugarse mañana sábado, resonancia de la recomendable, en función de los partidos pactados.

El campeón actual Deportivo VJ 24hs ganó sin sobrarle nada, mientras La Cafetera alcanzó poder de gol en la segunda fecha cuando batió a La Academia 4 a 2. En las dos fechas jugadas, resultados apretados. Solo basta apelar al repaso. Es la memoria reciente del Comercial.

PRIMERA FECHA

La Academia 3 San Miguel 0.

La Nueva Reco 3 Dale Verde 1.

La Cefetera 1 Vértigo 0.

La República 2 Minimercado Apolo 0.

Deportivo VJ 24 hs 2 García Triaca 1.

Villa España 3 La Mecánica 1.

Minervine 3 Casa Jaco 3.

SEGUNDA FECHA

San Miguel 1 Minimercado Apolo 1.

García Triaca 3 La República 2.

La Cafetera 4 La Academia 2.

Deportivo VJ 24 hs 1 La Mecánica 0.

Minervine 1 Dale Verde 0.

Casa Jaco 1 La Nueva Reco 1.

Vértigo 1 Villa España 0.

CON LA TERCERA

El miércoles a la noche en la sesión de la Liga Comercial, la fijación de los partidos de la tercera fecha de la primera rueda. Desde el presidente Gonzalo Sánchez a

EL PUEBLO, una manera de tener en claro la cartelera del fútbol que se viene. De partido en partido.

CANCHA DE VJ 1

Hora 14- García Triaca vs Minervine.

Hora 16.15′- Minimercado Apolo vs La Nueva Reco.

CANCHA DE VJ 2

Hora 14- La Mecánica vs La Academia.

Hora 16.15′- San Miguel vs Villa España.

CANCHA DE NACIONAL

Hora 14- Vértigo vs Deportivo VJ 24 hs.

Hora 16.15′- Dale Verde vs La República.

CANCHA DE SALADERO

Hora 16.15′- La Cefetera vs Casa Jaco.