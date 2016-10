Un paso más, un fin de semana más para los amantes del fútbol de la principal divisional de ascenso. En efecto, en la noche de hoy se hace la final por el segundo ascenso a la “A” para la temporada venidera donde ya está Paso del Bote por haber ganado el torneo Acumulado. El ganador de hoy se acreditará el hermoso trofeo instituido por la firma “Francisco Blardoni”.

CHANÁ NO “LLEGÓ”

Llegan a esta instancia los equipos de Deportivo Artigas e Hindú, los ganadores de la última fecha de la tercera rueda que se disputó el pasado sábado. De esta forma y con los resultados que se dieron, la gente de Chaná que tenía la opción de un encuentro extra de no ganar el cuadrangular, se vio desplazada al último lugar de las posiciones junto a Sud América por lo que son Hindú y Deportivo los que lucharán por ese segundo ascenso.

PARTIDO, ALARGUE Y PENALES

En las previas, todo es muy parejo. Ambos con ausencias por lesión o por estar sancionados y algún reintegro. Un encuentro que puede definirse en los 90 de fútbol como también llegar a los penales. Vale reiterar que en caso de un empate al término de los 90 reglamentarios, se jugará un alargue de 30 minutos en dos tiempos de 15. De subsistir la paridad, definirán los tiros penales quién se queda con el ascenso a la “A” y el trofeo “Francisco Blardoni”

Estadio Dickinson

Hora 20.30 Hindú y Deportivo Artigas.

-El valor de las entradas es de $ 150 pesos con derecho a Tribuna.

-Los menores de 11 a 15 años pagan $ 50 (presentar Cédula de Identidad).

IMPORTANTE

Vale aclarar al lector, que este comentario fue escrito antes de que se llevara a cabo la reunión de la “B” (viernes a la noche) y que fue llamada por Chaná para definir un punto en la reglamentación.

EL “NO” A CHANÁ

Se realizó anoche la reunión pedida por Chaná. Luego de una hora de dialogados, se resolvió no dar trámite a la solicitud de Chaná en el sentido de jugar un encuentro final extra. Ampliaremos en otra nota.