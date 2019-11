Fútbol Comercial. El mal tiempo con alerta incluída obligaron a la suspensión el lunes a la noche

Sin dudas debido al pronóstico del tiempo el pasado lunes en horas de la tarde (con alerta naranja incluía), ya hacía suponer que el partido fijado en cancha de Nacional en horas de la noche se podía suspender, cosa que terminó sucediendo. De todas formas ya estaba pensado de antemano que sí se registraba la suspensión, el partido destacado entre Deportivo VJ vs Nuevo Uruguay, el que debe completar la disputa de la cuarta fecha del hexagonal final de Liguilla del Fútbol Comercial se jugaba en la jornada de hoy miércoles a la noche (21.00 hs) siempre en cancha de Nacional. Cierre por demás interesante, atractivo, y convocante de la cuarta fecha esta noche en el escenario tricolor, Recordamos que el pasado viernes en el Estadio de Nacional con doble jornada inició esta cuarta fecha del hexagonal final, donde a primera hora fue victoria de La Cafetera ante Más Color Pinturas en cifras de 3 a 0, y en el partido de fondo la victoria correspondió La República ante Minervine por de 4 a 1, Ahora la fecha en curso (penúltima) se estará completando en la jornada de hoy miércoles siempre teniendo como escenario de juego el estadio tricolor, con el choque que llevarán adelante Deportivo VJ vs Nuevo Uruguay, dos, de los tres punteros en esta Liguilla, recordando que ambos tiene el partido pendiente de 4 esta noche. Luego restará solo una fecha, la quinta y última, la que se estará fijando en detalles en la próxima reunión del Consejo de Liga. Luego de conocido el resultado de esta noche, allí sí, la tendencia se podría estar marcando de cara a la última fecha, y a las chances y posibilidades de aquellos equipos que hoy cuentan con chance real y concreta de obtener el hexagonal final, básicamente pensando en lo que podría ser el resultado final del compromiso del partido destacado de hoy, donde de haber un ganador este iniciará la quinta y última como líder en solitario. En la tercera fecha Deportivo VJ empató ante La República (2 – 2), y tras la victoria 2 a 1 de Nuevo Uruguay ante Más Color Pinturas, ahora, y con los resultados registrados el pasado viernes en el inicio de la cuarta fecha, son tres los punteros, restando por jugar el partido mencionado entre los candidatos mañana lunes. En caso de que mañana lunes la victoria corresponda a Deportivo VJ, prácticamente el último campeón quedaría a un paso de repetir, mientras que si los tres puntos quedan en manos de Nuevo Uruguay, allí es un hecho que la Liguilla se definirá en la quinta y última fecha el próximo día sábado en al parque Luis T. Merazzi.

LOS RESULTADOS

Liga de Fútbol Comercial: Temporada 2019.

Hexagonal final de Liguilla: Tercera fecha.

La República (2) – Deportivo VJ (2).

Nuevo Uruguay (2) – Más Color Pinturas (1).

La Cafetera (2) – Minervine (1).

Hexagonal final de Liguilla: Cuarta fecha.

La Cafetera (3) – Más Color Pinturas (0).

La República (4) – Minervine (0).

Deportivo VJ vs Nuevo Uruguay (Juegan hoy 21.00 hs).

TABLA DE POSICIONES

Deportivo VJ 7, Nuevo Uruguay 7, La Cafetera 7, La República 6, Minervine 1, Más Color Pinturas 1.

Detalles para hoy

ASÍ JUGARÁN

Liga de Fútbol Comercial: Temporada 2019.

Hexagonal final de Liguilla.

Cuarta fecha: (Penúltima).

Miércoles 27 de noviembre.

Escenario: Estadio de Nacional.

Árbitros: (a designar).

Hora 21.00: DEPORTIVO VJ vs NUEVO URUGUAY.