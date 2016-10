La duda estaba planteada. No hubo fútbol el fin de semana, el martes (esta noche) habrá reunión de la divisional?.

Por esa razón fuimos a la palabra de alguno de los Neutrales. Al que “encontramos” primero vía telefónica fue al vice, Fernando Bueno para la consulta de rigor.

“No, como ya está estipulado, cuando un fin de semana nuestra divisional no tiene actividad, al martes siguiente no se hace reunión ya que se entiende que no hay razones para reunirse. Por lo tanto mañana (hoy a la noche) no tenemos reunión y todo queda como está para el próximo sábado 22. Estadio Dickinson: A primera hora Chaná – Deportivo y de fondo Sud América – Hindú”.

OJO CON CHANA

“Leí o escuché por ahí que Chaná si perdía ante Deportivo tenía una chance más. No es así ya que si la gente de la calle Brasil pierde, de hecho que se va al último puesto de las posiciones. Aún compartiendo ese puesto con quien pueda perder en el encuentro de fondo. No nos olvidemos que el partido extra es en caso de ser segundo, solo segundo, y de esa forma, perdiendo no termina el cuadrangular en esa posición. Por ahí un empate si le da chance ya que cualquier resultado de fondo, quedará en el segundo puesto”.

¿QUIÉN BAJA EN LA “A” ?

Están llegando las fechas de las definiciones. Nosotros por un lado y el hincha por el otro, estamos con la calculadora en manos para saber las posibilidades de tal o cual equipo en lo que hace al ascenso, descenso de la “A” o ingreso a la famosa tercera rueda de la “A”.

QUIEN QUEDA AFUERA

Si ahora miramos las posiciones veremos que hay hasta 8 clubes con chance de estar en la tercera rueda de la “A”. Lógicamente que solo van seis a esa ronda final. Quien quedará afuera es lo que hoy se pregunta el hincha que saca cuentas y mira contra quienes juegan en las tres jornadas que restan.

TRES AL DESCENSO

Lo de Dublín Central ya está definido. En las fechas que restan se definirá quien lo acompaña a la “B. Fénix es el más comprometido, para salvarse tendrá que ganar los tres partidos que le restan y luego esperar por otros resultados.

LAS FECHAS CORREN

Otro fin de semana sin fútbol, la suspensión 9 para la “A” y la suspensión 10 para la divisional “B”. Con las dos jornadas de la tercera rueda (18 fechas cumplidas), el torneo se reanudaría el venidero sábado 22 de Octubre.

Vale destacar que en la temporada anterior la fecha 19 (el torneo se jugó a dos ruedas todos contra todos), se jugó el domingo 6 de Setiembre. Hacemos números y encontramos que vamos atrasados 46 días con relación a la temporada anterior.

¿Y EN LA “A”?

Aquí el mismo panorama. La divisional mayor que se reunía anoche, jugó la fecha 19 del Acumulado el pasado domingo 9 de Octubre. El año anterior con la misma forma de disputa, la fecha 19 se jugó el domingo 6 de Setiembre 2015.

¿LA “C” COMPLETARÁ?

Para esta noche están llamados los delegados de la divisional “C”. Un solo encuentro se jugó en la noche del pasado viernes. Quedaron pendientes los 4 que completaban la fecha y se jugarán en Deportivo Artigas y Rufino Araujo.

Consultamos a un allegado a la divisional y nos dijo que todo apuntaba a que el próximo sábado se jugaran los 4 encuentros que no se pudieron hacer el pasado sábado, para que de esa forma el torneo siga parejo y nadie tenga encuentros postergados.