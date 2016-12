Nacional goleó en el segundo tiempo a Old Christians en la 1ª Final de Liga

Uruguaya por 5 – 0 jugando de local. No hay diferencia de goles en la definición

Nacional superó 5-0 a Old Christians el miércoles por la noche en el gimnasio del Gran Parque Central por la final de ida del campeonato uruguayo 2016, título que se definirá el viernes 30 en la ciudad de Colonia.

Primer tiempo parejo, con situaciones ofensivas generadas en ambos bandos, donde el conjunto coloniense creó seis oportunidades y el local tres chances en los pies de Varietti. Buen trabajo de los arqueros, quienes se lucieron en dos ocasiones claras. Por el lado de Montans, salvó una jugada sobre el segundo palo con aparición de Varietti, dejando el cero en el arco del Trébol Negro. En tanto, Café Sotelo tuvo una doble intervención ante la presencia de Catardo en su área, enorme atajada que anuló la apertura en el marcador. Equipo tricolor que inició con Emiliano Sotelo, Gabriel Palleiro, Diego Arjona, Agustín Sosa y Felipe Volz, siendo importante la vuelta del líbero albo, tras estar ausente en las dos finales de play offs por lesión que arrastraba de los juegos clásicos. En tanto, el plantel conducido por Juan Martín Lausarot comenzó con Juan Montans, Walter Rodríguez, Richard Catardo, Martín Aldave e Ignacio Salgués, plantilla que no contó con Federico Fedele por acumulación de la quinta tarjeta amarilla.

Cierre de los 20 minutos iniciales con un 0 a 0 en el tanteador. Sin sacarse ventaja, crearon una expectativa para el complemento ante un número importante de espectadores que se acercaron al escenario del Gran Parque Central.

Segundo tiempo que mostró el mismo planteo expuesto en la primera mitad. Rotación de plantilla por parte de Lausarot y oportunidad que se le dio a juveniles, tanto el caso de Ignacio Bermúdez como Juan Torres, el primero en mención cometió una falta a los 6 que le permitió a Arjona abrir el score con balón que atravesó la barrera. Tanto que estabilizó el planteo tricolor y estiró la diferencia con aparición Varietti en combinación con Sosa, dupla que puso el 2-0 y 3-0 respectivamente a falta de 5 para el pitido definitorio.

Sobre el final, Old Christians apostó al arquero jugador con Montans, el cual tuvo sus ocasiones generadas por el juvenil Torres, pero la mala fortuna no le permitió definir a Salgués de la mejor manera. Pero Arias jugó, creó y liquidó las acciones con un 4-0 que fue seguido por un nuevo gol de Arjona, ambas concreciones con remates que no tuvieron bloqueo alguno, ya que no hubo golero en la valla.

Triunfo tricolor 5-0 que le deja dos posibilidades de resultados el viernes 30 en Colonia para poder gritar campeón: la victoria o el empate. De lo contrario, en caso de perder, habrá alargue, y de persistir la igualdad en el tiempo suplementario, se definirá el título desde el punto penal.

Detalles del encuentro:

Nacional 5 – 0 Old Christians (en GPC) Final IDA

Goles: Diego Arjona (2), Joaquín Varietti Santiago Arias y Agustín Sosa (N)

Revancha- Hoy viernes 30/12 a las 22 horas en el gimnasio “Juventud” de Colonia