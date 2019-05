Se completó anoche la disputa de la tercera fecha (1ª rueda), hoy se fija la cuarta

En la jornada de ayer miércoles a la noche, tal cuál informábamos oportunamente en éstas páginas, con la disputa de dos partidos en cancha del Complejo Deportivo VJ (costanera Norte), se completó la disputa de la tercera fecha (1ª rueda) del campeonato temporada 2019 organizado por la Liga del Fútbol Comercial. Dicha fecha, como oportunamente informábamos, se debió “partir” en tres jornadas diferentes, ya que el pasado día sábado solo se pudieron jugar los dos partidos que estaban fijados en cancha del Parque Polical. El resto de los compromisos correpondientes a la tercera fecha, los que estaban fijados en las canchas del Complejo Deportivo VJ en zona de la costanera Norte se debieron suspender el sábado pasado debido al mal estado de los escenarios de juego.

De todas formas, y tal cual se había informado oportunamente, por parte de la deirigencia de la Liga Comerical, tras lo acordado en la última reunión semanal (08/05), ya se había establecido que ante cualquier suspensión decretada, los partidos pendientes de disputa se jugarían entre las jornadas del pasado martes, y ayer miércoles respectivamente en las canchas designadas originalmente. Por tal motivo, entre los dos días (martes y miércoles) se disputaron los compromisos que estaban pendientes, y ahora la tercera fecha quedó completa. En la jornada de hoy jueves a la noche (20,30) se estará llevando adelante la reunión semanal del Consejo de la Liga Comercial, y posterior a tratar los temas de orden, ya se procederá a fijar los detalles para lo que será la disputa de la cuarta fecha (1ª rueda) para el próximo fin de semana.

También es idéa, e intención de la dirigencia y los delegados de los diferentes equipos, de fijar la fecha para el sábado, y también realizar fijación tentativa, en caso de tener que volver a suspender algún partido (o toda la fecha el sábado) debido a lo que muestra el pronóstico extendido en lo que refiere al tiempo, que hoy día marca precipitaciones para el próximo fin de semana, habrá que ver, todo se decidirá esta noche en el ámbito que corresponde.

Resultados registrados

Liga de Fútbol Comercial: Temporada 2019

Tercera fecha: Primera rueda

La República (3) – Deportivo VJ (2)

La Pizzxería (1) – Mivervine (1)

Más Color Pinturas (4) – La Mecánica (1)

Nuevo Uruguay (3) – La Academia (1)

Los Búhos (0) – Bamasol (0)

Minimercado Apolo vs Vértigo (Jugaban anoche)

San Miguel vs Villa España (Jugaban anoche)

Fecha libre: La Cafetera

Próxima fecha: Cuarta (1ª Rueda)

Sábado 18 de mayo

Deportivo VJ 24 vs Más Color Pinturas

La República vs La Mecánica

Vértigo vs La Pizzería

Minervine vs Minimercado Apolo

Los Búhos vs Nuevo Uruguay

La Academia vs Bamasol

La Cafetera vs San Miguel

Fecha libre: Villa España