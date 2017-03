Esta semana tendremos la oportunidad de apreciar en el cine salteño por qué la película “Luz de luna” se llevó el Oscar de la Academia como Mejor Película, así como también podremos disfrutar de la actuación del ganador del Oscar a Mejor Actor de Reparto, Mahershala Ali.

Sin el ánimo de discriminar, no hay crítico que deje de destacar –ahora- que se trata de una gran película aunque nadie había apostado por ella a la hora de definir el premio que finalmente recibió en forma merecida.

Es que por suerte, Hollywood no deja de sorprendernos, y para bien.

“Luz de luna” no es una película de soñadores como bien señaló Jenkins en su discurso de aceptación del Oscar, como para diferenciar su película de su adversaria, “La La Land”. Es una película sobre la realidad más insoslayable, sobre tener los pies sobre su propia concepción de tierra, en Miami.

Su protagonista, Little/Chiron/Black, no puede darse el lujo de soñar. Su madre Paula (Naomie Harris) es una mujer adicta que no le brinda contención, en la escuela sufre el bullying por razones que está intentando dilucidar y no conoce otra vida por fuera del barrio pobre en el que creció.

Cuando es apadrinado por Juan (el narcotraficante que compone Ali), el futuro de Little (Alex Hibbert) parece destinado a cambiar. Sin embargo, este film no es esa clase de película. La figura del salvador brilla por su ausencia.

Aquí solo prevalece el deseo de superación personal, como a la fuerza aprende Black (Trevante Rhodes) cuando en la adultez se reencuentra con Kevin (André Holland), el único hombre al que amó en su vida.

El director de “Luz de luna”, Barry Jenkins, no necesita ser explícito del contacto sexual entre Chiron (Ashton Sanders) y Kevin (Jharrel Jerome) porque, más allá del descubrimiento de la orientación sexual, esta película pone el foco en la falta de afecto que sufre su protagonista y en cómo un abrazo realmente puede sacudirlo de su coraza y retrotraerlo al momento de mayor intimidad que tuvo consigo mismo: bajo la luz de luna, semidesnudo, en su infancia.

“Luz de luna” transmite un mensaje de autoaceptación con el que cualquier persona (sin importar su género, condición física o social) puede identificarse, y lo logra a través de una muy buena narrativa, apoyada en una fotografía brillante, que presenta movimientos de cámara sutiles, casi imperceptibles.

MOISÉS Y LOS 10

MANDAMIENTOS

La epopeya más grande de la Historia de la Humanidad. La película sigue el liderazgo de Moisés conduciendo al pueblo hebreo desde la esclavitud en Egipto hacia la libertad de la Tierra Prometida, de acuerdo al relato original del libro del Éxodo en el Antiguo Testamento de la Biblia. Una historia de Fe como jamás antes fue contada.

LOGAN

Es el año 2029. Ya no existen mutantes —o están a punto de extinguirse. Un solitario y desesperanzado Logan está viendo pasar sus días bajo los influjos del alcohol en un escondite que se encuentra en un tramo remoto de la frontera mexicana, ganando unos cuantos dólares como chofer por encargo.

Sus compañeros de exilio son el marginado Caliban y un enfermizo Profesor X, cuya singular mente se ve plagada con convulsiones cada vez peores. Pero los intentos de Logan por esconderse del mundo y ocultar su legado, se ven interrumpidos de manera abrupta cuando una mujer misteriosa aparece con una petición urgente, que Logan guíe a una niña extraordinaria hasta su seguridad.

Al poco tiempo, las garras aparecen, una vez que Logan debe lidiar contra fuerzas siniestras y un villano de su propio pasado, en lo que se vuelve una misión de vida o muerte; una que pondrá a este guerrero deteriorado por el tiempo en un camino que lo llevará a consumar su destino. Actores: Hugh Jackman. APTA mayores de 18.

LEGO BATMAN

Grandes cambios se gestan en Ciudad Gótica y si Batman quiere salvar a la ciudad de la invasión hostil de El Guasón, tendrá que dejar de lado la idea de ser un vigilante de la noche solitario e intentar trabajar con otros.

MOANA

Una enérgica adolescente se embarca en una misión audaz para salvar a su pueblo. Durante su travesía, Moana, se encuentra con el alguna vez todopoderoso semidiós Maui, quien la guía en su aventura para convertirse en una experta navegante.

Juntos atravesarán el océano en un viaje lleno de acción, en el que se encontrarán con enormes y feroces criaturas e imposibles desafíos; y en el camino, Moana cumple la misión de sus antepasados y descubre lo que siempre persiguió: su propia identidad.