El conductor del automóvil declaró encontrarse en un cumpleaños, y no recordar cómo el vehículo fue a parar en la zanja; la prueba de espirometría le dio positivo.

En la mañana de ayer, personal policial concurrió a Avenida Apolón y Costanera Norte, donde se encontraba un automóvil marca Renault 12, caído con el frente dentro de una zanja, habiéndose producido daños totales en su parte delantera; en el lugar se encontraba un individuo, quien manifestó ser su propietario, expresando que estaba en un cumpleaños y le comunicaron que su vehículo se hallaba allí, no recordando cómo habría llegado a ese lugar; debido a que se encontraba en aparente estado de ebriedad, concurrió personal de Brigada de Tránsito, quien le realizó la prueba de espirometría, la que arrojó resultado positivo. Intervino Seccional 5ta.

UN NIÑO SE ESCAPÓ

DE LA ESCUELA Y FUE

HALLADO EN LA CASA

DE UN FAMILIAR

Personal policial se hizo presente en la pasada jornada, en una Escuela de la Zona Este, en la que fue entrevistada una Maestra, quien manifestó que momentos antes, un alumno había tenido problemas con otro alumno, y se fugó de dicho centro de enseñanza, no retornando más, por lo cual se concurrió hasta la casa de un familiar de dicho niño, localizándolo allí. Intervino personal del Grupo de Reserva Táctica (G.R.T.).

DAÑO A COMERCIO

DE SALTO NUEVO

Un comerciante denunció que, al concurrir a su negocio en barrio Salto Nuevo en la tarde de ayer, constató que la puerta principal se encontraba dañada en la parte inferior. Investiga Seccional 3ra.

SU EX PAREJA NO LE

PERMITE VER A SU HIJA

Una mujer denunció a su ex pareja, debido a que no le permite ver a su hija, además de insultarla con el más bajo vocabulario. Investiga Dirección Departamental de Violencia Doméstica.

NO HUBO LESIONADOS

EN CHOQUE ENTRE UN

CAMIÓN Y UN AUTO

En la mañana de ayer, en la intersección de calle Rincón y Artigas, ocurrió un siniestro de tránsito protagonizado por una camioneta marca Ford, conducida por una mujer mayor de edad y un camión marca Ford, conducido por un masculino, los cuales circulaban por calle Artigas con dirección al oeste, y al doblar hacia calle Rincón, colisionaron, no resultando lesionados dicho impacto. Intervino Brigada de Tránsito.

EL MAL ESTADO

DE LA CALLE HIZO

QUE PERDIERA EL

DOMINIO DE LA MOTO

En la intersección de Avenida Rodó y calle Maciel, ocurrió un siniestro de tránsito en la tarde de ayer, protagonizado por una motocicleta marca Yumbo Max, conducida por una mujer, la cual circulaba por Avenida Rodó con dirección al norte, y al llegar a la intersección mencionada, perdió el dominio del birrodado debido al estado del pavimento, cayendo del mismo y resultando lesionada, siendo asistida en el Hospital Departamental de Salto, donde se le diagnosticó: “politraumatizada, traumatismo de miembro superior derecho, pasa a domicilio”. Realizada la prueba de espirometría, la misma arrojó resultado cero. Intervino Brigada de Tránsito.