Leve alza del precio promedio de los lácteos en la primera licitación setiembre

El precio promedio fue de 3.323 US$/ton. El índice global de precios aumentó en relación al evento anterior (+0,3%). Para LPE el precio promedio fue 3.100 US$/ton (-1,6%) y para LPD 1.944 US$/ton (-1,2%). Volumen comercializado mayor al evento anterior (+4%). (Fuente: GloblaDairyTrade)

El mercado de lácteos mostró estabilidad en la primera subasta de setiembre de la plataforma electrónica Global Dairy Trade, liderada por Fonterra.

El índice de precios logró un ascenso marginal de 0,3% y promedió US$ 3.323 por tonelada.

Los resultados por productos fueron mixtos. En leche en polvo entera se registró una baja de 1,6% respecto al evento anterior quedando en US$ 3.100 la tonelada. En el caso de leche en polvo descremada la baja fue de 1,2% y promedió US$ 1.944 por tonelada. La baja más acentuada fue para polvo de manteca, de 10%, a US$ 2.026.

La manteca volvió a la senda de suba luego de tres caídas consecutivas. Sumó 3,8% hasta US$ 5.954. (Fuente: portal Lechería UY)

Precio de leche consumo subirá $ 2.

La medida busca menguar el endeudamiento de la lechería.

El precio del litro de leche consumo, conocida por los tamberos como leche cuota, subirá en estos días $ 2, según decidió el Poder Ejecutivo. Si bien las gremiales de tamberos habían pedido un aumento de $ 3 por litro, el gobierno decidió incrementar US$ 0,70 por litro, en el marco de la paramétrica que sigue los costos de producción y otros parámetros, y otros $1,30 por litro para paliar el endeudamiento.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, adelantó a Teledoce que el precio de la leche consumo que debió ajustar el 1° de septiembre —lo hace dos veces al año, en otoño y primavera— subirá por fuera de la paramétrica que maneja el gobierno otros $ 1,30 durante cinco años, “lo que permitirá generar alrededor de US$ 30 millones que servirán para constituir un fideicomiso que nos permita atender parte del endeudamiento del sector lechero y en algunos casos, para otros productores, atender el crecimiento de la producción”.

La lechería uruguaya mantiene un endeudamiento bancario y con los proveedores de entre US$ 350 y US$ 400 millones que equivale al valor de todas las vacas que hoy tiene el Uruguay en producción. Las deudas del sector, la caída de los precios internacionales en años anteriores y la necesidad de mantener los tambos funcionando, fueron generando deudas que complican el futuro del sector. (Fuente: El País)

Diputados brasileños piden suspender lácteos uruguayos

Plantean esa medida hasta tanto no se acuerde una cuotificación

Brasil insiste en cuotificar el ingreso de lácteos desde Uruguay, ahora la Comisión de Agricultura de Diputados de Brasil aprobó solicitar al presidente Michel Temer que disponga que el Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios, suspenda las importaciones de leche y derivados desde este país.

La iniciativa del presidente de la referida comisión, Domingo Savio, finalmente aprobada por ese ámbito parlamentario, plantea que se mantenga esa prohibición hasta tanto se instrumente un acuerdo comercial entre los sectores productivos de Uruguay y Brasil, siguiendo el ejemplo de lo que ocurre entre Argentina y Brasil, informó comprerural.com.

El pasado miércoles el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, destacó a la prensa que Uruguay no aceptaba esa exigencia brasileña considerando que es un producto incluído el acuerdo del Mercosur.

El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), Wilson Cabrera, dijo a su vez que en 2009 cuando integraba el directorio de Conaprole, la cooperativa recibió a una delegación de productores brasileños con una propuesta similar.

En esa oportunidad, la respuesta del sector privado uruguayo fue que no correspondía ese planteo, al amparo del libre comercio que estipula el Mercosur. Uruguay sigue manteniendo la misma posición, dijo Cabrera.

Luego la delegación viajó hacia Argentina, donde mantuvieron similares conversaciones, para finalmente lograr que el gobierno brasileño cuotificara el ingreso de los lácteos argentinos. (Fuente: El Observador)

Este martes durante la feria de Ecilda Paullier hubo sobrantes y baja de precios.

Se desarrolló una nueva feria de quesos en San José, donde la mayor novedad radicó en la caída de los valores del queso tipo Colonia, ya sea fresco, de primera o segunda calidad, argumentó Eduardo Mesa.

Se realizó con total normalidad una nueva feria de quesos en Ecilda Paullier (San José), donde se registraron la caída de valores en productos puntuales y sobrantes en determinadas categorías.

En contacto con TodoElCampo, Eduardo Mesa manifestó que el queso tipo Colonia, ya sea fresco, de primera calidad o de segunda, tuvo descenso de sus valores.

Por otro lado, los quesos de fermentos nuevos se mantuvieron y aquellos con destino a fundición obtuvieron una baja.

Según Mesa, parte de la mercadería no se colocó y los compradores solicitaron que los productores se presenten con menos mercadería o que asistan cada 15 días.

Los precios promedio fueron los siguientes:

El queso fresco tipo Colonia, de primera calidad, de $ 100 a $ 110. Para el producto de marcas reconocidas y estacionados de $130 y $ 140. Los de segunda calidad se pagaron de $ 90 a $ 100.

Los quesos con fermento nuevo se vendieron entre $ 120 y $ 150.

Los quesos con destino a fundición se ubicaron entre $ 75 a $ 80. La mozzarella de $ 105 a $ 110 la común, y la que ya tiene alguna marca impuesta en el mercado se colocó entre $ 115 y $ 125.

Mientras tanto, los Dambo y Cuartirolo se comercializaron entre $ 120 a $ 135. El tipo Sardo se vendió en valores de entre $ 130 y $ 150; los quesos para rallar de $ 120 a $ 130 y los magros, con y sin sal, de $ 120 a $ 130.

La manteca casera entre $ 100 y $ 110 el kilo.

El queso de cabra se vendió a $ 440 y el Roquefort nacional a$ 300, mientras que el queso Provolone parrillero, entre $ 140 y $ 180.

Por último, los quesos Colonia piezas de a kilo oscilaron entre los $ 120 a $ 130 y con algún gusto incorporado, se pagaron de $ 140 a $ 150. (Fuente: portal TodoelCampo)