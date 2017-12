Por el Ing. Agr. Marcelo Pereira -

Plan Agropecuario.

Analizando los resultados del monitoreo satelital de crecimiento de pasturas de este ejercicio, durante enero el crecimiento fue hasta un 42% mayor al promedio histórico de los últimos 17 años. Las tasas de crecimiento mayores al promedio se mantuvieron hasta la mitad del ejercicio. En octubre, las tasas de crecimiento fueron similares al promedio histórico, excepto en las Sierras del Este donde el crecimiento fue mayor.

Lo que se observa hoy

Normalmente primavera es la estación de mayor producción forrajera (prácticamente entre 50 y 60% del total de la producción del año), es cuando se puede reservar pasto excedente para diferir al verano y tener así un respaldo para esa época.

Se observa a lo largo y ancho del territorio, que en gran parte de los establecimientos hay una baja disponibilidad de forraje, con tapices de no más de 5 cm de altura. Una de las razones por la que hay tan poca disponibilidad de forraje es la sobrecarga de los potreros. El Instituto Plan Agropecuario realiza el monitoreo de crecimiento de pasturas en varios establecimientos, en aquellos que se trabaja con una carga ajustada, hay disponibilidad de forraje (alturas mayores a 5 cm).

Riesgos

Si los pronósticos de los organismos oficiales de predicción climática (INUMET) son correctos y efectivamente estemos bajo los efectos del fenómeno meteorológico “La niña” la situación podría complicarse. Existe riesgo en los casos que hay baja disponibilidad de forraje, fundamentalmente si se materializa una disminución en los niveles de precipitaciones durante el verano y un aumento de las temperaturas por encima de lo normal.

Por este motivo se sugiere a los productores tomar los recaudos necesarios teniendo en cuenta la posibilidad de un déficit hídrico. Para eso, cada productor debe analizar su situación particular y planificar qué medidas preventivas puede aplicar para disminuir los riesgos si se concretaran los pronósticos climáticos.

La medida de manejo

La medida más sencilla de realizar es el ajuste de carga, desprendiéndose de los refugos o aquellos animales que no sean prioritarios en el sistema. La suplementación es otra opción pero implicaría un aumento importante en los costos de producción de los predios. Todavía estamos a tiempo.