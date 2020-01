El hombre, de unos 30 años, voló desde la ciudad asiática de Wuhan y está hospitalizado al norte de Seattle

Pese que a Estados Unidos aumentó las medidas de seguridad en los aeropuertos, tras conocerse que seis personas han muerto por el virus coronavirus de China que provoca neumonía; este martes se confirmó el primer caso.

Se trata de una persona que viajó desde China a Washington y fue diagnosticado en Seattle, según confirmó el Centro para el Control de Enfermedades de EE.UU y publicó Clarín.

Se trata de un hombre de 30 años, hospitalizado en Everett, cerca de Seattle; que viajó a la ciudad china de Wuhan. Sin embargo, el enfermo no visitó ninguno de los mercados en la ciudad asiática, en donde surgieron numerosos casos afectados por el virus.

El hombre aterrizó en el aeropuerto de Seattle el 15 de enero, en un vuelo directo desde Wuhan. No tenía síntomas a su llegada, pero contactó con los servicios médicos el pasado domingo tras la aparición de los primeros síntomas.

Una muestra transmitida a los CDC permitió confirmar este lunes que había contraído el virus, indicó Scott Lindquist, epidemiólogo del estado de Washington.

El hombre está hospitalizado en el Providence Regional Medical Center de Everett y su estado de salud es muy bueno, dijo el responsable sanitario del condado de Snohomish, Chris Spitters.

Estados Unidos ya estableció medidas en los grandes aeropuertos de New York, Los Ángeles y San Francisco, pero prevén extenderlos a Chicago y Atlanta.

ADVERTENCIAS

Nueva variable de coronavirus alerta a las autoridades por infecciones respiratorias más graves

Advierten a quienes viajen o vuelvan de cualquier país asiático a mantenerse alerta ante cualquier síntoma.

Las autoridades sanitarias de la región están en alerta por un virus proveniente de China, denominado coronavirus, que provoca neumonía.

El médico infectólogo Álvaro Galiana, explicó qué es este virus y cómo puede afectar a la salud de la población.

Aseguró que el coronavirus ya existe hace varios años y provoca enfermedades respiratorias banales.

Pero el virus detectado en China es diferente a los que ya se conocían y produce infecciones graves desde el punto de vista respiratorio, que pueden llevar a la muerte. Sin embargo, es indistinguible, inicialmente, a otras enfermedades respiratorias.

Para Galiana el problema se presenta cuando no se puede constatar rápidamente que se trata de un virus que produce enfermedades más graves, porque en estos casos se podría aislar a los enfermos en una primera instancia.

«La preocupación que existe con el coronavirus es que se han detectado en Asia con infecciones más severas y muertes» expresó el médico.

Por su parte el subsecretario de Salud Pública, Jorge Quian, dijo que están a la espera de directivas que tome la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero advirtió a quienes viajen o vuelvan de China u otro país asiático, a mantenerse alerta ante cualquier posible síntoma.

