Roberto «Beto» Banega, ASEF y el curso desde Gerardo Peluso

«Nos enviaron los detalles del curso que impulsará Gerardo Peluso vía Zoom a partir de la semana que viene. No es un curso de los más accesibles, de repente, a tal punto que sin descuento son casi 200 dólares. Nosotros tendremos el beneficio de un descuento del 25%, como consecuencia de la nueva situación que se plantea, tras el convenio con la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol.

Cuando se habla de lo económico, de lo que cuesta sumarnos a un curso o a una charla, siempre es la misma historia. Pero no solamente tiene que ver con los que estamos en el deporte, hablo en términos generales. Viene una obra de teatro y la entrada a 200 pesos. Esa misma obra en Montevideo, te la cobran 1000 pesos. Pero entonces esos 200 pesos son caros.

La verdad sea dicha: aquí estamos acostumbrados a que todo sea barato. Ese es el punto. Algunos años atrás trajimos a Juan Ramón Carrasco al Ateneo Municipal, cobramos 50 pesos y más de alguna bronca despertamos. Pero bueno….somos así. El hecho es que todo tiene su costo y si no hay respuesta, determinadas experiencias no se pueden repetir»

************

Se ha pasado de la inercia a la movilidad. Los Directores Técnicos en tiempos de siembra. La propia Asociación Salteña de Entrenadores de Fútbol, va reflotando. No por nada se elevó una nómina de casi 80 profesionales del medio, los que pasarán a ser reconocidos a nivel nacional.

Mientras ROBERTO BANEGA, desde la Comisión Directiva, acentúa este tiempo a favor, porque iniciativas no faltan.

Proyecciones de presente y futuro.

El hecho es que el nuevo rebrote de la pandemia, determinará la postergación por ejemplo, del objetivo revelado: con Fabián Coito y Alejandro Garay para desarrollar una jornada de aprendizaje.

Se apuesta al mes de setiembre para que esa instancia sea posible.

CON LA ASAMBLEA

DE LAS FEDERACIONES

Será el próximo sábado, sistema de comunicación virtual de por medio, cuando se verifique la asamblea de las diez federaciones que incluyen Personería Jurídica, entre ellas ASEF.

Desde Roberto Banega a

EL PUEBLO, una manera de trazar el calendario de temas.

1- pasos a seguir luego del acuerdo firmado con Audef

2- volver a obtener la organización y dictado de licencia de entrenadores

3- nombrar dos compañeros que hagan de nexo para la comunicación con Audef

4- tomar una postura en común para los socios que estén dirigiendo en el campeonato de selecciones con respecto al diferendo que tiene Audef por derecho de imagen.

*********

Cuestión cierta. Los DT en movimiento. Acción y reacción. Es solo repasar el tiempo que transcurre. Ese tiempo que va exponiendo su propia verdad.