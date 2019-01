Francisco Cano, el presidente y la senda campeona: dos en fútbol y cuatro en básquetbol

«Sin gente que trabaje no hay milagro: sin gente, se cae todo»

«Yo creo que el mayor triunfo del básquetbol de estos últimos años son esos 50 0 60 gurises que salen a diario de la Escuela 5 y alrededores y se meten en el club a divertirse y aprender en los mini y premini. Una conexión directa entre Nacional y el barrio. Si hay tantos gurises que se acercan al club por algo es, no es casualidad. Esto tiene un valor incalculable y que debe ser resaltado»

La verdad de Nacional en básquetbol se asocia a la realidad campeona. Los tres años consecutivos, en la cima. El desarrollo de una idea fecundando, desde el abajo mismo. Por eso el presidente, invoca ese puente tendido del club, con quienes conviven con el barrio. Son parte de él. Respiran febrilmente la causa. Nacional parece arroparlos.

El sentido de unidad, cuestión inexorable. FRANCISCO CANO, sabe de qué se trata el momento. Porque el momento además, no deja de obligarlos. Trazos de presentes, que van alimentando el futuro. Pero no faltan historias. Y no faltan razones.

«ALGO BIEN HACES»

«Al comenzar el 2009 Nacional había ganado en los últimos 51 años tres campeonatos: uno de fútbol (1958) y dos de básquetbol (1966 y 1984). En los últimos 9 años ganamos 6 campeonatos (cuatro de básquetbol y dos de fútbol), sin duda que estamos ante el momento más glorioso de Nacional. Como dirigente uno tiene muy pocos momentos de alegría, por eso cada campeonato hay que festejar y disfrutarlo como tal. Si sos campeón quiere decir que sos el mejor de Salto, por algo debe ser, algo bien haces, algo bien tenes. Esto es claro, hay una sub comisión que trabaja con el apoyo y respaldo de la directiva. Carlos Gerolami ha estado como la persona referente que maneja las finanzas, algo que no es menor y más que es una persona de confianza de todo Nacional, las cuentas claras y un orden en lo económico, esto es esencial»

LA MISIÓN DE LA BÚSQUEDA

Es el segundo año consecutivo del «Aco» Cano en la presidencia de Nacional. Llegó a los 30 años de vida, en tanto el romance con la causa trico, sabrá de sus propios vaivenes y recompensas. Nombres que en definitiva, se transformaron en cultores de la idea. Y claro que no deja de exponerlos, desde la valoración misma.

«Han habido varios metiendo en el dia a dia y sacando adelante al básquetbol, Aldo Trincavelli, Mario Oliveri, Claudio Alves, «Tincha» Méndez, Pablo Coumas, capaz me olvido de algún otro. Siempre con el respaldo y en comunicación con la directiva. Pero sin gente que trabaje no hay milagro, es lo que se debe entender. Todo logro tiene una base de gente detrás, se necesita gente que empuje y esté en la diaria. Esta es una lucha constante, incluso ahora, estamos invitando gente que se sume porque hay mucho por hacer y pocos para tantas tareas.

El club entero funcionara mientras haya gente que quiera la Institución y trabaje por ella, cuando falla eso o no hay gente que se haga cargo, se cae todo. Así de sencillo»