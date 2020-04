Luz Marina Favier (Salto Automóvil Club)

El Salto Automóvil Club (SAC) tuvo que suspender su primera fecha que estaba pactada para los días 21 y 22 de marzo en Mercedes debido al coronavirus. Ahora ante la continuidad de la emergencia sanitaria se suspendió la fecha pactada en Rivera para fines de abril.

Ante este panorama EL PUEBLO conversó con la integrante de la directiva del SAC, Luz Marina Favier, quien nos contó como vienen manejando alternativas para sacar adelante la temporada tuerca.

¿Cuántas fechas están previstas para esta temporada?

«Ya desde años anteriores tenemos previstos 8 fechas en el campeonato del SAC, siendo obligatorio para conservar el carácter de categoría Nacional tener un mínimo de 6 fechas».

¿Tenían una fecha programada para el próximo fin de semana que fue suspendida?

«Estaba previsto correr ahora en la ciudad de Rivera, los días 25 y 26 de abril, allí íbamos a compartir el autódromo con el Campeonato Gaucho de motos. Fecha que quedó suspendida, en cuanto al espectáculo en Rivera lo estamos manejando si fuera posible hacerlos en el mes de mayo, los días 23 y 24 de mayo. Ya estuvimos en contacto con Jhony Bonilla, las motos estarían dispuestas también pero no nos olvidemos que estamos hablando de compartir una fecha en un evento internacional. Dependemos de las medidas que se sigan aplicando en los dos países a nivel sanitario».

¿Tuvieron algún contacto con el Automóvil Club del Uruguay para ver cuándo podrían comenzar?

«Los contactos del ACU con los otros clubes quienes integramos el ejecutivo es permanente, en tanto que con la Secretaría Nacional de Deportes no hemos tenido una comunicación pero si sabemos que se está manejando la posibilidad de retomar la actividad de aquellos deportes que son más individuales o que no implique un contacto físico más cercano. Con la salvedad de que en caso de que así fuera posible, sería sin público». «Tal circunstancia deberá ser evaluada por cada club o institución ya que cada una tiene realidades diferentes para ver si es viable o no, por el tema económico principalmente».

¿Cómo se sustenta económicamente el SAC para realizar sus espectáculos?

«Nosotros tenemos una realidad desde el momento de que tuvimos que dejar de correr en el autódromo de Salto y hacerlos en otros de la región que nos llevó a no depender tanto de las entradas que se puedan vender en cada uno de los eventos. Los costos de la organización son afrontados casi en su totalidad por los pilotos. Indudablemente que la realidad económica de cada uno se ha visto afectada por esta situación. Antes de cualquier comienzo deberíamos tener un contacto con todos los pilotos para atender la realidad de cada uno y ver si es posible afrontar lo que sigue».

¿Tendrán más exigencias en materia de seguridad?

«Sí ello debido a que el automovilismo uruguayo fue golpeado fuertemente a principio de año con el fallecimiento de un banderillero en la primera fecha del CUPA tras un accidente en plena competencia. Por lo que las exigencias de ACU en materia de seguridad se han vuelto más inflexibles, para citar un ejemplo esta la exigencia de contar ahora con dos ambulancias, antes con una sola especializada ya se podía correr, así lo hacíamos por ejemplo en Mercedes. Son todos temas que repercuten en lo económico y que lo deberemos discutir entre todos».

¿Se viaja mucho, eso será un punto a tener en cuenta al momento de organizar la fecha en cada lugar?

«Cada fecha nos implica un traslado, una viaje a Mercedes, Rivera, Paysandú, en compartir alojamiento muchas veces, teníamos un funcionamiento muy aceitado en ese sentido, algo que lo tendremos que volver a plantear de otra manera y adaptarnos a otra realidad».

¿Cómo evalúan poder cumplir con el calendario previsto?

«No es lo mismo poder comenzar en mayo, en ese caso perderíamos dos fechas que serían fácilmente programables haciendo fechas dobles. Pero si el inicio se estira más en el tiempo allí ya se complica el calendario y no sería posible. El otro factor a tener en cuenta que la realización de fechas dobles significa el encarecimiento para los pilotos, por lo tanto eso lo tenderemos que evaluar con ellos. Se podría acortar a 6 fechas para así mantener la categoría Nacional. O una tercera opción es que esta inactividad se extendiera más allá de junio, allí ya no correríamos un Campeonato Nacional y estaríamos realizando algún Campeonato más corto para que los pilotos no pierdan el entusiasmo, tipo festival para terminar con algunas carreras éste 2020 que viene siendo atípico en todo sentido».

¿Cuántos pilotos estimaban ustedes había para correr antes de la emergencia sanitaria?

«Teníamos confirmados unos 27 autos para la primera fecha de la Turismo Pista SAC, además teníamos dos o tres autos más en vista para sumarlos en las posteriores fechas. Es una muy buena cantidad de autos los que nos abrió una gran expectativa para ésta temporada».

JOSÉ LUIS TORIANI