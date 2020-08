Romina Cañette (Sub-comisión de baby fútbol de Libertad)

EL PUEBLO conversó con Romina Cañette de la sub-comisión de baby fútbol de Libertad, quien nos contó como fue el retorno a las prácticas y como vienen participando del Campeonato Virtual de baby fútbol organizado por el programa El Futuro del Fútbol de Montevideo.

¿Cómo fue la vuelta a las prácticas?

«El retorno a las prácticas ha sido excelente, los niños han vuelto con muchas ganas luego del largo descanso que hemos tenido por la emergencia sanitaria, se ve que se divierten y eso nos deja muy contentos a todos los que estamos trabajando por ellos».

«A pesar de que el campeonato es diferente a no sumar puntos, los técnicos buscan entusiasmar a los niños para que se diviertan dentro de la cancha en cada partido».

¿En el campeonato Virtual están en cuartos de final?

«Nunca pensamos que íbamos a llegar tan lejos, fue iniciativa del padre de un golero de la institución».

«Se necesitan votos a través del facebook y la gente del club, hinchas, allegados comenzaron a apoyar».

«Hoy llegamos a competir a nivel Nacional, la votación se cierra el domingo 30 de noviembre, por eso pedimos a los demás clubes que nos apoyen como club que representa a Salto en este momento.

«Estamos en cuartos de final y el voto es con un Me Divierte, esperemos llegar lo más lejos que se pueda».

JOSÉ LUIS TORIANI

UNIVERSITARIO: NECESITA GOLERA PARA EL FEMENINO SUB 13.

Universitario baby fútbol solicita golera para la categoría 13 años de niñas, el coordinador de las rojas Pedro Pinto nos hizo llegar la solicitud de una vacante en el arco de dicha generación.

Las interesadas se pueden comunicar al 091 266 471 o bien concurrir a las prácticas que se celebran lunes y viernes a las 19:30 horas en la cancha. La orientadora técnica en Sub 13 es Alejandra Tomas y en la categoría Sub 16 es Federico Maidana.

«CANCHA CHICA» POR AM 1450 RADIO ARAPEY

Todos los Martes y Viernes a las 12 del mediodía todo el baby fútbol salteño se vive en «CANCHA CHICA» por AM 1450 Radio Arapey.

Con la conducción de José Luis Toriani viva la más completa información del baby fútbol salteño.