No hay otra institución con más corazón que Ceibal”

En su momento se planteó en el Consejo Superior, que la Liga fuese ni más ni menos que solidaria con Martín Cavalheiro, teniendo en cuenta que el exdefensor de la selección tendrá que ser sometido a una delicada intervención quirúrgica en San Pablo (Brasil).

En la lectura del último acta se especifica que “la decisión fue por mayoría”, en la medida que Ceibal no habría votado.

El lunes el delegado José Luis Gallo, enjuició a su colega de Salto Nuevo, Deolindo Miquelarena, desde el momento que este remarcó públicamente la actitud de Ceibal.

El hecho es que Gallo adujo que “Ceibal votó a favor y decir lo contrario, significa que están calumniando a mi institución.

No hay otra institución con más corazón que Ceibal”. Salto Nuevo refrendó que Ceibal no votó.

Finalmente se variará el acta, estableciéndole que el aval de la cruzada solidaria por Martín “fue por unanimidad”.

LOS 21 MIL PESOS

En el pasado lunes, antes de iniciarse la sesión del Consejo Superior, compareció la madre de Martín Cavalheiro, sra Gloria Ríos y uno de los hijos, a los efectos de ser receptores de la donación.

Un total de 21 mil pesos para ser sumados a la campaña. Palabras de gratitud que no faltaron desde la emocionada madre.

LAS CUATRO EXPULSIONES

Un total de cuatro expulsiones en la fecha que pasó: Héctor Alejandro Torrens (DT de Nacional), Joaquín Jacques (Universitario), Martín Ferrando (DT de Salto Uruguay) y Sebastián González (Salto Nuevo).