Como siempre se dice y se escucha, si le va bien a Salto, nos va bien a todos, así de simple

Y en definitiva esto es así y volvemos a reiterar la frase que siempre se dice, se escucha en el entornro, previo al inicio de esta competencia, la Copa Nacional a nivel de selecciones organizada por OFI… ”si le va bien a Salto, nos va bien a todos”, y en definitiva es también lo que pensamos y opinamos nosotros desde nuestro lugar.

Después se sabe, esto es fútbol, se gana, se pierde, o se empata, un partido a veces se define por detalles, la pelota puede dar en el vertical, u horizontal y entra, o también puede salir. Es así, esto es fútbol, pero aquí lo que nos importa hoy es que nuevamente un representante de nuestro departamento está a punto de iniciar su camino en la serie correspondiente de dicho torneo, el que tiene a varios sectores del país participando por un mismo objetivo, que nos es otro que intentar ser el mejor del interior a nivel de selecciones departamentales, así de simple. Habrá que ver, en principio y previo a todo lo que pasó en las últimos días, y en las últimas horas, con el tema del diferendo de los jugadores de todas las selecciones (o casi todas) por el tema de la firma por los derechos de imagen. Previo a eso habia un fixture de competencia que ya estaba ”armado”, ahora se cambió en algo, y en el caso de Salto capital, que antes jugaba en la primera fecha de visitante ante la selección Agraria, ahora y tras la “baja” de los agrarios de la competencia, Salto capital jugará en la primera fecha de local ante su “clásico” rival Paysandú, en la jornada de mañana sábado en el estadio Ernesto Dickinson.

Salto tiene con qué

En el caso de la selección de Salto, y en este caso la opinión vale para ambos selecciondos, juveniles y Mayores, nuestro reperesentante está plenamente capacitado para estar a la altura de los acontecimientos, y de la competencia que se viene. Y no vamos a entrar en la disyuntiva que cada año se plantea, acerca de que tal o cual jugador debería estar, y no está. Es el Cuerpo Técnco quién los elige y los convoca, y desde nuestro lugar, siempre nos mantendremos dentro de lo que a sido nuestra línea de opinión, porque nos gusta hablar, y opinar de los que están, así de simple.

Salto está plenamente capacitado, y apto para realizar un buen campeonato, y porqué no pensar e ilusionarse en que se puede otra vez llegar a la definición (como tantas otras veces), y esto vale para ambas selecciones. Se ha trabajado con responasbilidad y seriedad por parte de los Cuerpos Técnicos en ambos casos, y el compromiso de los muchachos a sido el mejor siempre, como debe ser por otra parte, compromsio que asumieron al momento de aceptar la convocatoria y decidir ser parte. Han trabajado a conciencia, y con compromiso de causa en ambos casos, ahora llega el momento de demostrar en cancha el trabajo realizado, que se sabe nunca es el ideal de los entrenadores hablando del tiempo de preparación, pero también vale aclarar que el resto de las selecciones no difieren demasiado en relación a dicho aspecto, casi todas tuvieron prácticamente más – menos el mismo tiempo de trabajo de preparación previo a la competencia, así de simple. Salto está capacitado para estar a la altura, tiene un plantel de jugadores bien conformado en ambos combinados (Sub 17 y Mayores), por eso pensamos que puede, y debe estar a la altura de los acontecimientos, esta es nuestra opinión, y también nuestro anhelo, porque también desde nuestro lugar avalamos, y nos sumamos, a la tan repetida frase que siempre se dice, y seguramente todos hemos escuchado alguna vez…”si le va bien a Salto, seguro nos va bien a todos”, las cosas como son. DANIEL SILVEIRA