RUBEN DA SILVA (CON LOS MISMOS COLORES DE SALTO)

EL PUEBLO conversó con el dirigente del Club Con Los Mismos Colores de Salto, Rubén da Silva sobre los pormenores de esta novena edición de la Vuelta de Salto.

-¿Cómo es el circuito de esta edición de la Vuelta?

“El circuito es bastante parecido al del año pasado, nada más hay un cambio, ya que en la zona del Polígono de Tiro se toma hacia la derecha y se va rumbo a 18 de Julio, se pasa por las Aldeas SOS, se toma directo hacia el Hipódromo y se dobla por Concordia, por Garibaldi y de ahí hasta Rodó con largada y llegada en Chacra Le Park”.

“Cuando hicimos el circuito la primera vez vimos que había mucha bajada y así decidimos hacer una carrera no de tanta velocidad con más repechos, es el toque diferente, habrá una entrada dentro de la chacra en donde habrá unos pequeños desniveles al igual que en la edición pasada”.

-¿Se contará con competidores de todo el país?

“Es Copa Uruguaya de Mountain Bike por lo tanto esperamos contar con un buen número de competidores que pese a las temperaturas que se dan en Salto en esta época van a desafiar el calor corriendo esta carrera”.

-¿Se corre en Gran Premio Scott – Casa Rodríguez?

“Sí, es el Gran Premio Scott Casa Rodríguez como no podría ser de otra manera, ya van nueve años que nos está apoyando y eso es lo que le da a uno las ganas de seguir haciendo cosas”.

-¿El año que viene vuelve a organizar el Campeonato Salteño de MTB?

“No sé qué ira a pasar el año que viene con las carreras acá en Salto, este año tuvimos un descanso, lástima que no hubo casi competencias que es lo fundamental que hayan carreras en Salto. Vamos a ver cómo se dan las cosas el próximo año, si hay ambiente para correr nosotros estamos dispuestos a organizar”.

-¿La Vuelta de Salto en el año del 25 aniversario del Con Los Mismos Colores?

“Este año que cumplimos 25 años del club no podíamos dejar de hacer esta prueba que ya se ha impuesto dentro del calendario de la montaña en el Uruguay. Estamos en carrera tratando de que todo salga bien, para eso el sábado de 19 a 21 horas vamos a comenzar con las inscripciones en el domicilio de Curubeto en calle Bortagaray Nº 41, para adelantar las mismas con los competidores que son de acá”.

JOSÉ LUIS TORIAN