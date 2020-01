Bogavante, la comida de pobre a precio de lujo

Durante una época el bogavante no se vendía, no era aceptado en el mercado, en nuestras costas se los comían sólo los pescadores. La conocida como «cucaracha del mar» incluso se daba de comer a los presos en las prisiones de los Estados Unidos. Actualmente un plato de bogavante o caldereta en un restaurante no baja de los 40 euros o más. ¿En qué momento las bogavantes acontecieron una delicatessen y por qué son tan caros?

Los bogavantes empezaron a aparecer en los platos de los norte-europeos a medida que la pesca en fondos marinos más profundos fue posible. Los vikingos fueron los primeros de comerlos. La Cuaresma cristiana se encargó de incrementar la demanda de pescado y marisco, incluyendo el bogavante. Su imagen se ha asociado a la riqueza en el Viejo continente, mientras los colonizadores españoles en América la consideraban la proteína de los pobres, que se llegó a servir a los reos. Su reputación no cambió hasta la mitad del siglo XIX, asociándose a la jet set y aconteciendo un plato gurmet. La demanda creció y, por lo tanto, el precio también.

Angel Martín es vendedor de marisco en la empresa Otabarna, ubicada en el mercado mayorista Mercabarna. «la bogavante no es habitualmente un producto para una comida de cada día», remarca el experto. Y no es para menos. Un kilo de bogavante en el mercado se ensarta desde los 45 y hasta los 132 euros por kilo, y teniendo en cuenta que la carcasa y gran parte del an imal se rechaza, porque es demasiado dura para comer, sale bastante caro. «Es para los días de fiesta, un lujo accesible», puntualiza.

Existen varios tipos de bogavante: «El más exclusivo, el que tiene un valor más alto, es el del mediterráneo, pero hay otros más baratos, como el del Marruecos, Mozambique, California o Mauritania».

Homarus Americanus y Homarus Gammarus, también conocidos como bogavante americano y europeo son las especies que vemos en los restaurantes o en el mercado. Son muy similares, pero la gran diferencia es el color. Las variedades más importantes son cuatro: bogavante rojo o real (la de mayor valor gastronómico y comercial), rosado de Portugal (de carne fina), americano (de carne más insípida) y el bogavante verde procedente de Mauritania y la carne del cual, igual que el americano, es menos sabrosa que la de las otras familias.

Se trata de un crustáceo marino de diez patas, la característica de las cuales más destacable es la presencia de unas antenas muy largas, espinas al lado y pinzas. Su caparazón es de color marrón-naranja y la parte comestible sólo supone un tercio del peso total en vivo.

Habita en los fondos marinos rocosos. Tienen que pasar unos siete años desde su estado de larva hasta que consigue el tamaño legal para su consumo: 23 centímetros. Hay ejemplares que llegan a medir 40-50 centímetros de longitud y pesar 4-7 kilos. Su carne es muy fina, consistente, blanca y delicada.

La más apreciada es la que vive en las costas británicas, francesas, portuguesas, españolas y mediterráneas en general. Precisamente Irlanda, Inglaterra y Francia son los principales pescadores de este animal en Europa.

Lo más caro de una bogavante? El precio

Durante las épocas de más demanda, como Navidad, el precio de este animal se incrementa en un 20% por la mayor demanda. Trabajar en un restaurante con bogavante es complicado. De un kilogramo de bogavante sólo salen unos 30 gramos de carne. Haciendo números, esta cantidad sale a unos 40 euros los 30 gramos.

Cocinarlo es complicado, se tiene que hervir, abrir y vaciar, un trabajo bastante minucioso y que acabará haciendo que el precio escale.

