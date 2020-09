La mira puesta en Canelones Salto

Se trata de un árbitro al que no le falta experiencia, desde el momento que supo de tiempos en el fútbol rentado. Desde Rocha Interior llegará la terna para el juego de Canelones Salto, por el partido de ida de Cuartos de Finales del Campeonato del Interior. Anibal Pastorino fue designado, mientras que una asistente se suma a la terna. A la hora señalada de los detalles, desde OFI se reveló la programación. En el caso de los Mayores, dos partidos el sábado y dos el domingo. Si de los juveniles se trata, todo en sábado. La cartelera ya está dispuesta.

CON LA SUB 17

Sábado 12 de setiembre.

Hora 15. 30′ Maldonado vs Paysandú.

Hora 16 Colonia vs Salto. Terna: César Arrué, Wilson Montero, Andres Jorge Osores.

Hora 16 Treinta y Tres vs Soriano Interior. Hora 16.

Hora 16 Lavalleja vs San José.

CON LOS MAYORES

Sábado 12 de setiembre.

Hora 15 Canelones del Interior vs Paysandú. Cancha de Progreso de Estación Atlántida.

Hora 17. 30′ Rocha vs Río Negro. Estadio «Mario Sobrero» de Rocha.

Domingo 13 de setiembre

Hora 15. 30 Cerro Largo vs San José. Estadio Germán Baldassini.

Hora 18 Canelones Capital vs Salto. Estadio «Eduardo Martínez Monegal». Trena: Alvaro Pastorini, Roberto Alexis Romero y Virginia Cardozo.