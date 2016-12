Para los corderos con destino a la celebración de las fiestas tradicionales de fin de año no habrá inflación porque el producto será entregado a las carnicerías al mismo precio que el año pasado, informó a El Observador un abastecedor de carnes del mercado local.

El cordero será entregado en el gancho de las carnicerías a un valor promedio que para diciembre del año pasado fue de US$ 3,54 el kilo y que en la semana anterior a la Navidad se ubicó en US$ 3,48 el kilo, según datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Es posible que se encuentre el cordero en las carnicerías a un precio promedio de entre $ 170 y $ 180 el kilo, dependiendo de la calidad y zona donde se le vende.

A nivel de las carnicerías confirmaron que las ventas de corderos, un plato que es tradicional en fin de año, se venderán al público a precios similares al fin del año pasado. Los carniceros estiman que en unos 13 días se dinamizarán las ventas, que ahora están “muy calmas” y, según las zonas, predominarán las colocaciones de pulpas, asados, pollos, pollos arrollados y corderos.

Para fin de año se repiten esos productos y sobresale las ventas de lechón y a su vez cae considerablemente la colocación de pollos.

Según los informantes, la carne vacuna seguirá con una tendencia de precios a la baja, considerando la alta faena que se ha venido registrando en las últimas semanas, y que en la última se ubicó en 55 mil cabezas. Además los precios de la hacienda han venido bajando en las últimas semanas y en la actual sigue esa tendencia.