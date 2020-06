Salto es una isla: los que quieren jugar y los que no quieren jugar

Algún vez alguien, el que fuese, tendrá que apelar a la sociología, para ir reconociendo la realidad del fútbol salteño. Desde el estudio del comportamiento humano, alguna o varias señales explicativas tendrán que surgir.

El fútbol de la Liga Salteña, es un isla en el Interior del país.

No cabe duda. La competencia interna es capaz de convertirse, en un campo dinamitado. Todo lo que las selecciones no tienen en materia de adhesión, lo tienen los clubes.

El que más o el que menos. Pero además, ¿cómo podría entender la razón que en una ciudad con 105.00 habitantes, el presupuesto de una cancha para ser contemplado, necesita de la venta de 400 entradas?

Porque ese es el presupuesto, entre todo lo que se moviliza en torno a un espectáculo. La sola apertura de la misma y los posteriores canales de egresos: pago a los jueces, a los porteros, a los boleteros, las leyes sociales, la seguridad, etc….y alguna etc más,

Pero es una isla además, porque se transforma en fuente de ingreso para cientos de jugadores. Y detrás de esos cientos, una familia que está y que espera. La misma familia que sufre la desoladora y cuántica pandemia.

Es la realidad que se transforma en gobierno. Ahí está la realidad, mientras todo el ambiente del fútbol salteño, siente el coletazo de la marginación.

Como no se juega, no hay protagonismo.

Como no hay protagonismo, no hay dinero.

¿QUÉ ES POSIBLE?

El despegue del mes de junio. El sexto mes del año y en algunos días más, a tres meses del vacío decretado. A través de EL PUEBLO, no han faltado voces tentando esclarecer lo posible de un mañana, por ahora tambaleante, difuso.

El fútbol se plaga de lejanías, porque no está claro quienes son los que pretenden jugar y quienes no. De una vez por todas habría que partir de esa base.

En ediciones pasadas, un apunte informativo, respecto a que Juan Ramón Guarino (A), Marcelo Beltramelli (B) y Deolindo Miquelarena (C), asumirían un rol quizás clave.

Plantear un proyecto general en algún caso y específico en otros, cuando el fútbol esté en condiciones de despegarse del confinamiento al que fue expuesto.

La pregunta es puntual: en esa instancia, ¿ninguna participación clubista? Los tres presidentes de las divisionales, ¿realmente de qué información disponen?

Todo parece sujeto a los males que este mal vigente, limite su efecto o lo prolongue.

Porque si el aval de las autoridades no surge, ¿qué es lo qué se puede planificar? ¿Cómo ensayar una melodía sin partitura?

LA COMPLICACIÓN A CAL Y CANTO

Pero además, persistimos: ¿desde todos los clubes se dispondrá de recursos para contemplar determinadas protocolos en los planteles? ¿Qué seguridad-garantía a la cuenta de los jugadores de fútbol, de los árbitros, etc? Test a cada uno, desinfectar vestuarios, antes y después. Pero además, ¿quién para ser responsable a la hora de controlar los vaivenes de esos mismos mecanismos de precauciones?

No hay caso: la madeja viene enredada. A no ser que se opte por la indiferencia frente a una situación planteada. Cuando mucho la responsabilidad mayor es de cada presidente y de cada secretario de cada club. Y ellos: bien que lo saben. Y a eso le temen. Y se entiende.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-