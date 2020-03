La situación, que perdió atención por la llegada a Uruguay de la pandemia del coronavirus, no deja de ser preocupante para las autoridades.

Las autoridades policiales manifestaron su preocupación por la cantidad de homicidios que se dieron este marzo

La situación, que perdió atención por la llegada a Uruguay de la pandemia del coronavirus, no deja de ser preocupante para las autoridades.La Policía registra, a cuatro días de terminar el mes, un total de doce homicidios, cifra que ya superó la cantidad de homicidios registrados en marzo de 2019.

Solo en 24 horas, entre las 17 horas del miércoles y las 17 horas del jueves, ocurrieron cuatro homicidios en nuestro país. Tres en Montevideo y uno en la ciudad de Toledo, en Canelones.

Todos los casos están siendo analizados y aún no hay detenidos, pero las autoridades, sobre todo desde Fiscalía, manifiestan optimismo para poder resolver al menos dos de estos homicidios en las próximas horas.

La otra pata de esta escalada de violencia en la sociedad uruguaya son los femicidios. Dentro de los doce homicidios ocurridos este mes, cuatro obedecen a este delito.