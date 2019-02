Con 11.523 vacunos y 2.188 lanares, los días miércoles 13 y jueves 14 de febrero, Plazarural realizará su venta 203, desde el Hotel Cottage y con transmisión en directo por TV cable (incluyendo Direct TV), Internet por la página www.plazarural.com.uy y streaming de Voz.

En dos jornadas y en lo que será la primera venta del año, se presentará una oferta en ambas especies que se destaca tanto por cantidad como por calidad, que incluye importantes ventas parciales y lotes sola marca de reconocidos establecimientos de todo el país.

En momentos donde la oferta escasea y el pasto abunda, Plazarural arranca un nuevo año de actividades ofreciendo lo de siempre: más oportunidades y mejores negocios.

EL MERCADO SE MUEVE

La primavera se extendió y buena parte del verano —más allá de que hubo días de temperaturas muy altas- con abundantes lluvias y constante humedad, y el pasto no ha dejado de crecer, aún en las zonas donde las temperaturas son habitualmente más altas.

La naturaleza ha jugado a favor de los productores, que aprovechan para dar más kilos a sus ganados, y también que han hecho cosechas para reservar comida para el otoño y el invierno.

Si bien febrero se muestra como un mes donde está lloviendo menos que en enero, de cualquier forma con lluvias periódicas no tan abundantes y temperaturas que solo se incrementan por pocos días, el perfil húmedo del suelo se ha mantenido y, por tanto, también la producción de pasto. A su vez el mercado demuestra que todo lo que se ofrece —que no es mucho porque los productores buscan sus mejores oportunidades para desprenderse de su hacienda- en ventas particulares o en ferias y remates, se vende.

La falta de presión compradora de la exportación en pie no se ha notado en estos primeros días del año, porque las cotizaciones se mantienen altas, única forma de que los tenedores de la reposición y la invernada acepten desprenderse de sus lotes.

Tampoco aflojó la demanda de la industria por el ganado gordo. Por el contrario, a medida que pasan las semanas se nota el incremento de la faena. En estos días, Japón habilitó a 16 frigoríficos uruguayos a exportar carne vacuna —desosada y madurada, refrigerada o congelada- y ya varias plantas están produciendo para ese mercado, a efectos de explorar lo que pretenden los importadores de ese país. Las cotizaciones del ganado gordo se muestran entre estables y en ascenso, por lo que continúan dadas todas las condiciones para que se mantenga el ritmo del negocio ganadero.