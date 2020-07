Después del informe, conclusiones al canto

Se trata del protocolo de la Asociación Uruguaya de Fútbol-Organización del Fútbol del Interior-Liga Salteña de Fútbol, que surge como consecuencia de la declaración de estado de emergencia nacional sanitaria por la pandemia originada por el virus Covid 19. Al paso del tiempo se decretó la habilitación de espectáculos públicos que cumplan los protocolos aprobados por el Poder Ejecutivo específicamente para cada actividad.

A partir de esta realidad, surgiendo desde la Secretaría Nacional del Deporte, la decisión en que cada departamento se designaron referentes para el cumplimiento del protocolo, porque caso contrario el retorno es inviable. Por eso el prof. Emanuel Priario y el Dr Manuel Azambuya, asumieron ese rol y el miércoles a la noche en la sede de Nacional, la ocasión a la medida: notificar a representantes de clubes en qué consiste y sus fases, antes del reinicio del fútbol.

DE CARA AL MAÑANA

A nivel de Liga Salteña de Fútbol, las áreas potenciales a la hora de jugar: el Consejo Único Juvenil (categorías Sub 15 y Sub 18), más el Fútbol Femenino.

La vuelta a la normalidad tiene sus fases. El retorno del deporte se dará bajo la nueva normalidad desde la fecha de inicio hasta el comienzo de la competencia oficial y se reconocen cinco fases con características claramente diferentes.

Los dos profesionales salteños ahondaron en el detalle y sobre todo, sentido de responsabilidad que le cabe a la Liga y a los clubes, mientras la evaluación sanitaria y técnica-física se plantean como parte de la misión.

«NO TODOS LOS VAN A CUMPLIR»

A la instancia comparecieron quienes debían hacerlo, porque el compromiso no sabe de evasivas. Más allá de determinadas contradicciones que se plantean por la actitud que se asume en otros ámbitos (partidos en fútbol 5 o 7 u 11 contra 11), que seguramente no responden a ningún protocolo. Tras la reunión y al paso de la jornada de la víspera contactos que no faltaron desde EL PUEBLO con no pocos comparecientes al informe de Emanuel Priario y Manuel Azambuja.

Se trata en este caso de ir sumando reflexiones, a los efectos de posibilitar un encuadre general, sobre el punto de vista que no pocos comparten. Por ejemplo.

«Así como está planteado el protocolo, no todos los van a cumplir»; «la mayoría de los clubes se apartará de determinadas resoluciones y solo es posible algunas básicas»; «se insiste con el tapabocas y el alcohol gel; ¿quiñen los paga? ¿los clubes o la liga?»; «si un jugador trabaja y va directamente a practicar, ¿dónde se cambia para practicar? ¿En la cancha y en pleno invierno?. No todos los van a cumplir, porque a nivel de algunos clubes será imposible, porque algunos no tendrán personas a disposición que orienten lo que haya que orientar».

Pero no faltó quien concluyó en un apunte sin más trámite: «este protocolo es una bomba de tiempo, porque si no hacemos las cosas bien estamos regalados. Y si por omisión se producen contagios y se trasladan desde ese jugador a la familia, en menudo problema nos metemos».