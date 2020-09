«Se va acortando la vida, pero no me puedo quejar»

Casi 15 años de WÁSHINGTON «Gallo» DÍAZ en el fútbol salteño. Pasó por varios equipos. Fue protagonista. Atajando y enseñando. Quedó atrás en el tiempo aquel mano a mano final ante Salto en el Campeonato del Litoral de 1993, cuando el penal que le atajó a Roberto Mezza en Rivera, clave para la consagración del seleccionado norteño.

Constituía el primer año de Gustavo Ferraz al frente del combinado salteño. Un ciclo para no archivar. Se quedó en la memoria.

El paso de los años y el retorno a Tacuarembó del «Gallo» Díaz, no es obstáculo para que los afectos por Salto, simplemente se prolonguen. Sabe que por estos lares, los amigos del fútbol permanecen y no es la excepción.

Ayer como tantas veces la comunicación con el diario, «porque además mañana (por hoy) llego a los 59 años. Uno siente que la vida se nos está acortando, pero en lo personal no me puedo quejar por tantas cosas vividas, y muchas de ellas tienen que ver con el fútbol.

En el caso de Salto, siempre me pasan por la mente, las imágenes que sigo guardando, porque las sigo queriendo desde el año en que llegué a Progreso. Aquí estamos en Tacuarembó y sepan que este amigo no olvida aquello vivido. Yo estoy convencido que hay recuerdos que son para siempre»