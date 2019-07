Por Nicolás Caiazzo

Este viernes vuelve la jaula a nuestro departamento en un nuevo evento a cargo de la Escuela de Combate Vilamir y el gimnasio Súper Box titulada “Sparta”. La actividad se llevará a cabo con la colaboración del Departamento de Deportes de la Intendencia de Salto en el gimnasio cerrado de Círculo Sportivo con la realización de combates en las ramas de MMA, boxeo y kick boxing .

La actividad iniciará a las 20:00 horas, el costo de la entrada anticipada es de $U 200 yendo a los puntos de venta ubicados en Himalaya 24 horas, Agencia de Quinielas 9, 10 y 11, y Total Gym

CRONOGRAMA DE COMBATES:

Combate de Boxeo:

1 – Gustavo Torres (Salto) vs Facundo “El Dinamita” Hernández (Paysandú)

Combate de MMA

2 – Diego “El Látigo” Silva (Salto) vs Daniel “El Fantástico” Fassi (Paysandú)

Combate de MMA

3 – Walter “Rottweiler” Costa (Salto) vs Maximiliano “El Sicario” Da Silva (Paysandú)

Combate de Boxeo

4 – Emiliano Rodríguez (Salto) vs Richard Silva (Paysandú)

Combate de MMA

5 – Hugo “El Charrúa” Bentancor (Uruguay) vs Lautaro “Tigre” Urday (Argentina)

Combate Kick Boxing

6 – Sofia “The Iron Lady” Silva (Uruguay) vs Analia “La Furia” Paiva (Argentina)

Combate de Boxeo

7 – Mario Suárez (Uruguay) vs Juan López (Argentina)

Combate de MMA

8 – Nicolás “El Gauchito” Alfonzo (Uruguay) vs Ignacio “El Capitán” Montes (Argentina)

Combate de MMA

9 – Cristian “La Mole” Alvez (Salto) vs Yonatan “El Demonio” Curbelo (Salto)

Combate de Boxeo

10 – Marcelo Moreira (Salto) vs Fernando Sisnández (Villa Constitución)

Combate de Kick Boxing

11 – Belén “La Niña de Oro” Robaina (Salto) vs Yuri Rivero (Salto)

Combate de Boxeo

12 – David Añasco (Salto) vs Manuel Aguirregaray (Artigas)

Combate de Kick Boxing

13 – Joan “Nocaute” Melgarejo (Uruguay) vs Nicolás “Mamula” Palacios

Combate de Boxeo

14 – Soledad Macedo (Uruguay) vs Aixa Adema (Argentina)

Combate de MMA

15 – Luciano “El Torito” Pereira (Salto) vs Luciano “Híbrido” Gómez (Tacuarembó).

UFC EN EL ANTEL ARENA

Los amantes de las artes marciales mixtas vivirán una jornada única el 10 de agosto en el Antel Arena, donde por primera vez la UFC llegará a Uruguay con una gran velada en el Antel Arena que ya cuenta con siete combates confirmados.

Será el cuarto país sudamericano en recibir al octógono más famoso del mundo, luego de Argentina, Brasil y Chile. Brasil, cuna de grandes luchadores, ya albergó este tipo de eventos en varias oportunidades, y en 2018 hubo exitosas pruebas en Santiago y Buenos Aires. Ahora es el turno de Montevideo. Las entradas se pusieron a la venta hoy a través de Tickantel con precios que van desde los 1.430 pesos en el tercer nivel hasta los $ 8.910 a un costado de la jaula.