La Universidad Católica del Uruguay entrega becas por el 100%, el 80%, el 50% y el 30% del valor de la carrera, en Becas a la Excelencia Académica, Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU) y Dámaso Antonio Larrañaga (DAL). Cada tipo de beca tiene sus características específicas.

Hasta este viernes 27 de enero se pueden inscribir en la página web: http://admision esweb.ucu.edu.uy/hinicio. aspx?_ga=1.94531868.12396545 46.1473259733

La fecha del Concurso será el 2 de febrero.

La Universidad Católica entrega más de 180 becas por año entre becas a la «Excelencia», «Dámaso Antonio Larrañaga» y «Conferencia Episcopal».

REQUISITOS PARA POSTULARSE

1) Ser uruguayo o extranjero con residencia permanente en el país.

2) Tener hasta 30 años al 1 de noviembre de 2016.

3) Haber finalizado el bachillerato, o en caso de tener asignaturas pendientes de aprobación se atengan al régimen de previas vigente en la Universidad.

4) Si corresponde, haber cursado y aprobado asignaturas de Grado en otras universidades y deseen solicitar su revalidación.

5) No estar cursando o haber cursado en la Universidad Católica del Uruguay carreras de tecnicatura o Grado o Postgrado en los últimos tres años.

6) No tener título de Grado universitario o terciario no universitario al momento de postularse al Concurso, como por ejemplo técnico de la UTU y tecnicaturas en general, así como títulos expedidos por institutos de formación docente dependientes de la ANEP o habilitados por esta, como por ejemplo título de maestro o profesor de Secundaria.

PROCESO DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación de las becas se realiza siguiendo el orden que surja del puntaje obtenido por los postulantes en las pruebas y el cupo establecido para las distintas Facultades (este cupo es proporcional al número de estudiantes actualmente matriculados en cada una de las Facultades).

Para obtener una Beca de Excelencia se debe cumplir con los requisitos e inscribirse en el Concurso en la web.

De acuerdo al puntaje que se logre y los cupos de la Facultad, se puede obtener una beca del 100%, del 80%, del 50% o del 30% del valor de la carrera.

CARRERAS COMPLETAS EN LA SEDE SALTO

Contador Público, Dirección de Empresas, Gestión Agrícola Ganadera y Licenciatura en Informática. Ciclo Fundamental (1 año y medio) de las siguientes carreras se cursa en Salto: Economía, Dirección de Empresas Turísticas, Gestión Humana y Relaciones Laborales, Logística y Negocios Internacionales e Integración. El Ciclo Profesional de cada carrera se ofrece en Sede Central (Montevideo). Ingeniería en Informática: 1º y 2º año en Salto, a partir de 3º se cursa únicamente en Sede Central. Para todos quienes vivan en la zona Litoral Norte del País, se ofrece la carrera completa de Psicopedagogía y los dos primeros años de Psicología de manera virtual.