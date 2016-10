Hoy cumpliría un año más Estela Rodríguez Lisasola, aquella maestra de escuela que nació en Salto el 13 de octubre de 1952 y que con solo dos libros se convirtió, a nuestro entender, en una de las mejores poetas y narradoras que ha dado esta tierra en las últimas décadas. “Después del día” es el libro que publicó en el año 2008 y contiene únicamente una selección de poemas; “Umbrales” apareció en 2009 y contiene alternadamente poemas y cuentos breves.

Estela falleció a mediados del año pasado. La transcripción que a continuación hacemos de uno de sus cuentos, titulado “Herencia”, es un pequeño aporte en pos de su recuerdo, difusión y justa valoración.

HERENCIA

Heredé la casa de mis mayores por una decisión del tío, que nadie entendió. Yo no era ni la más linda ni la más inteligente ni la más cariñosa, cosa que en mi interior más oscuro no dejaba de satisfacerme, por ser la elegida entre seis primos más que habíamos oscilado, como satélites en sus vidas, durante toda la nuestra.

Desde niños sabíamos la voluntad del tío Esteban y con los años aquello pareció natural. Murió joven cuando todos esperábamos verlo mucho tiempo más regalar cosas, reírse fuerte y comer con ganas. La tía, viuda y sin hijos, lo sobrevivió muchos años y el tiempo le resultó suficiente.

Cada sobrino que se casaba tenía su casa, y a la tía que no se casó le adjudicó una de las que alquilaba como negocio, por no tener hombre que la cuidara. Mi caso era distinto, debía esperar su muerte, porque la suya, la de ellos, sería la mía. Cuando murió entramos igual que ladrones, aunque sabíamos que no habría que violentar nada, porque las llaves estaban en los cajones del escritorio esperándonos. Encontramos una lista con objetos y el nombre del destinatario, sobres con dinero, con cifras disímiles, para historias distintas, tratando de equiparar los caprichos de los destinos. Curioso, entre mis cosas, las que me tocaron por azar, estaba la alianza con el nombre del tío.

Me mudé en verano y tuve que revisar las cosas que nadie llevó, ropa vieja, cajas con papeles, vajilla usada. Encontré facturas amarillentas, fotos de personas para mí desconocidas, el álbum de firmas del día de su muerte, telegramas y cartas, cartas de amor. Me dio trabajo descifrar la caligrafía, porque era adornada y había usado tinta y pluma. La que estaba fechada en el 60 tenía el membrete de un hotel en Buenos Aires. Decía con otras palabras, porque no quiero transcribir las de mi tío: ahora que sabremos que no tendremos hijos, que sigan en nuestras cosas, viviendo donde vivimos aquel o aquella de nuestros sobrinos que sepa del dolor y entienda el nuestro de ahora. Que lo que hicimos juntos pensando en nuestros hijos, no quede como ofrenda tardía en destino cualquiera. Me gusta pensar que al abrir una puerta, o al salir al balcón para mirar el día, alguien amablemente nos recuerda. Que nuestros nombres sean eco en su memoria. Eso sería nuestra recompensa, la carta que le ganamos a la vida que se mostró austera con nosotros. ¿Cómo supo tío Esteban leer en mis ojos de niña la muerte y la traición que después verían?

Su retrato lo coloqué entre mis cosas más queridas, frente a mi mesa de trabajo, donde paso muchas horas del día. Todavía lo consulto, pero su mirada enfoca un punto fijo, hacia adelante y no se cruza con la mía.

(Extraído del libro “Umbrales”, 2009).