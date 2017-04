“Ya empezamos a trillar, la soja está perfecta y con rendimientos muy interesantes”, aseguró Rinaldo “Rino” Mazzilli.

El productor de Salto aseguró a Rurales – El País que “están dadas las condiciones para presenciar una campaña de soja con los rendimientos más altos de los últimos años en Uruguay”.

En el comienzo de la cosecha los rindes promedio se aproximan a 3500 kilos por hectárea. Mazzilli dijo que ahora “hay que seguir avanzando y completar la trilla en toda el área para ver si se cumple lo estimado y cierran los números”, es necesario recordar que en la campaña pasada “sufrimos excesos de agua y tuvimos pérdidas importantes”.

Explicó que con los nuevos precios que está proponiendo el mercado “la cuenta queda justa para la mayoría de los chacreros”. Hoy, la soja puesta en Nueva Palmira cotiza US$ 322 por tonelada, mientras que en marzo de este año supo alcanzar los US$ 383 por tonelada. Mazzilli dijo que las circunstancias negativas de la zafra anterior no permitieron que el productor se anime a cerrar negocios a los valores de unos meses atrás, dado que “no había tranquilidad de que el grano esté en condiciones”.

“Es normal ver estos sobresaltos en el mercado, la diferencia que antes los teníamos hacia arriba y ahora están yendo abajo”, contó Rino.

“Si bien pueden haber 400 kilos más por hectárea de los previsto, la cuenta es bastante complicada a los valores actuales. A un precio de US$ 350 por tonelada los productores hubiesen vendido toda su producción”.