Desmienten acuerdo entre blancos y colorados para que no gane el FA

En los últimos días tomó estado público a través de declaraciones de dirigentes políticos sobre un posible acuerdo entre los candidatos Germán Coutinho del Partido Colorado y de Carlos Albisu del Partido Nacional para tratar de evitar que el Frente Amplio vuelva a ganar las elecciones. EL PUEBLO consultó al dirigente nacionalista Facundo Marziotte, persona muy allegada a Albisu, para conocer el punto de vista de su sector sobre ese supuesto acuerdo, además de la reciente declaración pública del diputado Rodrigo Albernáz en apoyo a la candidatura de Coutinho, pese a que su partido, Cabildo Abierto, definió como su candidato al Ing. César Mari quien participará electoralmente en el lema Partido Nacional.

«Se están construyendo relatos –comenzó diciendo Marziotte-, no sé con cuál objetivo, pero hay mucha gente que está tratando de construir relatos en base a nada. He escuchado a dirigentes políticos hablar del tema diciendo que hay gente que nos habría dicho a nosotros que nos tenemos que bajar. Eso no existe, (Pablo) Perna lo sabe, y yo se lo desmiento porque él invita a que dirigentes del Partido Nacional lo desmientan, bueno, yo se lo desmiento. A nosotros nadie nos pidió que nos bajemos».

«Esto es una campaña electoral, esto es democracia, es la gente la que decide. Y es en eso que nosotros nos paramos, primero que nada. Después, hay cosas que se pueden charlar, hay cosas que evidentemente estamos de acuerdo, hay otras que no tanto, pero generar una reunión donde haya gente que presione para que nosotros nos bajemos, no».

- ¿Pareciera que todo se reduce a que el Frente Amplio no gane de nuevo?

– No para nosotros, estamos trabajando porque creemos que tenemos al mejor candidato y que tenemos el mejor equipo. Creemos que Albisu es el único que puede sacar a este departamento adelante. Estamos convencidos de eso. Y en ese camino vamos a trabajar. Si la gente hace memoria o busca en los archivos si alguno de nuestros dirigentes utilizó una nota para hablar de los demás, no van a encontrar. Ahora, hablando del candidato, hablando de lo que queremos hacer y del Salto que soñamos, seguro que de eso encuentran bastantes notas. Entonces, dedicarnos a hablar sobre unos supuestos que intentan poner en la mesa para entreverar el juego, para embarrar la cancha, no. Nosotros estamos trabajando por el objetivo de que Carlos Albisu sea el próximo intendente de Salto, y vamos a seguir por ese camino.

- ¿Los perjudica este tipo de enrarecimiento del clima electoral?

– Perjudica a la democracia, perjudica a la gente, al que está del otro lado leyendo el diario tratando de ver a quién va a votar, porque hay gente que no se decidió todavía, y está bien, faltan dos meses, no tenés que decidirte ya. Nosotros estamos todos los días en la rosca y tenemos bien claro a dónde vamos, pero hay gente que no lo tiene claro, y es parte del proceso. Esa gente, debería tener el abanico más limpio, escuchar qué va a hacer fulano, qué va a hacer mengano y qué va a hacer el otro, son opciones las que hay en la mesa. Hoy quienes intentan embarrar la cancha lo que buscan es perjudicar la decisión de la gente con algún objetivo, que no sé ni cuál es porque la verdad que no lo veo.

- Cabildo Abierto definió como partido político tener una candidatura a la intendencia bajo el lema Partido Nacional. ¿Qué opinión le merece que el diputado de Cabildo Abierto decida hacer público su apoyo a un candidato de otro partido político?

– Primero, no es nuevo, lo hizo de arranque. A ver, hizo varias cosas. Al principio salió a decir que quería una candidatura propia, su partido hoy tiene una candidatura propia. Ahora él elige una candidatura de otro partido, cuando además dijo que no lo iba a hacer, medio contradictorio, es difícil creerle a (Rodrigo) Albernáz, porque dice una cosa un día y al otro día dice otra, está medio similar a Mujica de a rato.

Pero nuevo no es porque eso lo decidió hace rato, lo tenemos claro. El candidato de Cabildo Abierto hoy está adentro del lema Partido Nacional, y es César Mari, lo ha dicho Manini, no lo digo yo. Lo dijo además Cabildo Abierto como partido. Hoy el único lema que tiene dos partidos más adentro de su abanico electoral es el Partido Nacional, porque además del Partido Nacional está Cabildo Abierto y está el Partido Independiente, como partidos, además de dirigentes de otros partidos que también nos acompañan en esta coalición.