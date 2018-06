Ediles María de los Ángeles Márquez, Carmen Ortiz y Boris Todoroff

El eventual cierre de la Policlínica de barrio Ceibal, movilizó a los Ediles de la Lista 7 del Partido Colorado, María de los Ángeles Márquez, Carmen Ortiz y Boris Todoroff, quienes manifestaron su descontento ante un hecho que consideran “inhumano”.

“En primer lugar”, sostuvo la Edil Márquez, “debemos decir que, no es la primera vez que el Gobierno Nacional quiere cerrar una policlínica; tenemos el antecedente de la policlínica de barrio Williams, donde también, con la Edil Carmen Ortiz dimos una lucha feroz, y hoy, la policlínica sigue funcionando y dando sus servicios. En segundo lugar, la Comisión Directiva nos convocó a los ediles de la Lista 7 y a la Diputada Mutti, porque entendía que trabajábamos y teníamos experiencia en estos temas, y nos pidieron ayuda, de una manera desesperada, porque ellos entienden que el cierre es inminente; así se los hizo sentir la Dra. González y el Dr. Lombardo, cuando conversaron con ellos, que son los encargados de la salud pública”.

“Nosotros creemos que es lamentable que eso suceda, por varios motivos”, continuó; “primero, porque hablamos de un barrio muy populoso; Ceibal no es un barrio como otros, es muy grande y además atiende a gente de otros barrios periféricos de la ciudad y también tiene una historia, de ser una de las primeras policlínicas, décadas funcionando, que fue tomada como ejemplo para crear otras policlínicas, lo que quiere decir que ha trabajado muy bien y cada vez aumenta más servicios y eso es muy importante, pues se encarga de atender a niños y adultos.

Lamentablemente, de a poco se le fue sacando potestades; primero, no los dejaron levantar remedios, luego no los dejaban recetar, y ahora, parecería que la van a cerrar”.

A su vez, la Edil Ortiz, expresó que “la Lista 7 va a luchar, y comenzamos en la Junta Departamental, donde hicimos dos presentaciones, para que no cierren la policlínica, sobre varios fundamentos y sobre todo, por lo que la quieren cerrar, que es por agregarle requisitos económicos, por ejemplo, que se hagan cargo de determinados sueldos de funcionarios, lo cual, todos sabemos que una policlínica con una Comisión Vecinal no puede hacerse cargo, porque funcionan a voluntad, con la cuota del vecino. Esto armaría un caos en el Departamento, pues se aglomerarían más usuarios en el Hospital de Salto”, enfatizó.

Agregó la Edil colorada, que “también hay que considerar que en estos días de frío, los usuarios que concurren a dicha policlínica, deberían ir a hacer esas largas colas en el Hospital, pudiendo hacerlo más cerca de sus casas, sumado a que, por ahí, llegan a ventanilla y no encuentren número para su médico, siendo que, en la policlínica del barrio, tienen una atención inmediata y a su vez, personalizada; allí también se prestan servicios de sillas de rueda, por ejemplo, andadores, etc., todo a voluntad, siendo un acto humanitario importante, lo que también importa”.

En tanto, Todoroff hizo hincapié en resaltar la situación por la que atraviesan, “al no ser aceptadas las recetas otorgadas por los médicos tratantes, ya que el Hospital dictaminó que las mismas no sirven para levantar remedios.

Imagínese lo que es que personas de edad tengan que ir de mañana temprano y esperar hasta el mediodía o hasta la tarde, y que digan que no se les pueden dar los remedios, es horrible e inhumano”.

“Esto no puede seguir así; en Ceibal viven unas 26 mil personas, lo que no es poca cosa” culminó diciendo.