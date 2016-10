Un fin de semana intenso para la gente de la divisional “C”. Una fecha con encuentros que interesan por la importancia de los puntos que van a estar en juego y que repercutirán directamente en las posiciones para la segunda rueda.

SANCIONADOS

Algo que nos quedó pendiente de la reunión de la divisional del pasado martes. Son los jugadores sancionados los que no van a poder jugar este fin de semana.

Ellos son:

Franco Fornaroli (Rodó) 3 partidos, Diego Méndez (A.A) 3, Romario Rivarola (Defensor) 2, Pablo Rivas (Lazareto) 1 y Pablo Luzardo (Florida) 1 partido.

POSICIONES

Recordemos cómo están las posiciones jugada la fecha 5 de la rueda inicial. Peñarol y Santa Rosa 12 puntos, Florida y Quinta Avenida 10, Arsenal y Huracán 9, Barcelona 6, Lazareto 4, Rodó 1 y Defensor no suma.

RECORDANDO

Nos consultaron sobre cuáles fueron los equipos que jugaron la segunda rueda en la temporada anterior. Fueron: Defensor, Santa Rosa, Peñarol, Paso del Bote, Cerro y Arsenal . Los ascensos a la “B” fueron para Paso del Bote y Cerro

¿POR QUÉ NO SE PUEDE?

El pasado fin de semana gente de Santa Rosa, la que estaría para ahora jugar en el fútbol Máster, y que jugó en aquel torneo, nos recordaba aquella participación de una selección de la divisional en un torneo del litoral “C” que se realizó en la ciudad de Artigas, y también la pregunta si es tan difícil volver a realizar un evento de esa naturaleza. Hacerlo nuevamente sería un casi imposible ya que algunos departamentos ya no tienen en competencia equipos en la “C”. También pesaría y mucho la parte económica ya que hoy, casi que se juega a perdida. También las fechas de la competencia a nivel local. Es un casi imposible volver a pensar en un torneo regional para equipos de ascenso.