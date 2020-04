En la actualidad el sector turístico se encuentra atravesando por una situación donde induce dicho contexto a los responsables de cada establecimiento turístico, a fijarse nuevas estrategias para afrontar esta amenaza externa que el mundo está padeciendo.

Como manifiesta Pau Solanilla, consultor internacional en reputación. «Es un shock sanitario y económico que nadie podía prever»

En una entrevista realizada por periodistas de Hosletur, el consultor destaca que una de las claves fundamentales ante esta situación es cuidar a los clientes. Manifestando que es en los momentos difíciles donde se demuestra el propósito y los valores de una empresa, que quedarán grabados en el imaginario del cliente.

Un cliente conforme se trasladará a más de 10, por lo que con su satisfacción, se estará afianzando la buena reputación de la empresa.

Las estrategias de fidelización son diversas, y hay muchos responsables del sector que se encargan de implementarlas para una buena gestión.

Como resaltamos en el artículo anterior hay muchas empresas y empresarios que ofrecen solidaridad a la sociedad en momentos difíciles. Establecimientos hoteleros que ofrecen sus instalaciones y así se encuentran ayudando al sistema nacional de salud a ampliar la infraestructura ante un colapso.

Paul señala que aquellos que hayan mostrado generosidad, la sociedad se lo va a devolver con creces tanto en capital reputacional como en generación de futuro negocio.

Por otro lado destaca que «el cliente es el principal socio estratégico de una empresa turística».

Si te has encargado de cuidar al cliente, ellos harán lo posible por ayudarte también, volviendo a visitarte o a contratarte, hablando bien de ti o recomendando tus servicios a otros

Tomando el ejemplo de Iberia, la aerolínea ha tomado diferentes medidas con el fin de fidelizar al cliente y afrontar de la mejor manera esta crisis actual.

La compañía española se encuentra con una puesta en marcha de

de políticas de flexibilización de los billetes y ha habilitado un formulario en la web para agilizar los trámites. Cualquier persona con un billete de Iberia para volar hasta el 30 de abril puede solicitar por la web un bono por el importe que podrá utilizar hasta el 31 de marzo de 2021, sin ninguna restricción de fechas y destinos También pueden cambiar su reserva sin ningún tipo de coste adicional.

En este contexto es importante y necesario que se estén implementando acciones para cuidar al cliente, ya sea transfiriendo de fecha la reserva o haciendo devolución total del dinero en caso de que haya reservado con antelación.

Muchos expertos en el rubro manifiestan que será un antes y después en la realidad del sector turístico. Podrá traer aparejado una seria de cambios, optando por viajes más individuales y por destinos y servicios que garanticen seguridad e higiene

Un análisis de Best Hotels Spain sostiene que a corto plazo se podría pensar que los tours y servicios privados se impondrán por sobre los grupales y que los viajeros «definitivamente elegirán un servicio de alta calidad con una estricta política de limpieza y habitaciones limitadas».

Será común que los huéspedes -al ingresar al hotel- prefieran kits individuales con máscaras, jabón y servilletas húmedas y una botella de desinfectante más que una bebida de bienvenida.

«Los hoteles capaces de establecer una política y presupuestos para una limpieza diaria extensa ganarán a todo el sector turístico», aseguran los expertos.

Muchos hoteles optarán por disponer de máquinas de vapor utilizadas junto con la limpieza húmeda con cloro, lámparas UV encendidas en las habitaciones después de la salida e incluso robots de limpiezas.

También se establece el interrogante si no desaparecerá la cultura del desayuno buffet.

Incluir en los establecimientos, el cultivo de alimentos propios será otra de las tendencias, optando por hoteles que apuesten a ello.

Toda está situación traerá aparejada una serie de cambios que será relevante tenerlos presentes pensando en el corto y largo plazo para una buena gestión del establecimiento en el sector turístico.