Resultados de diagnóstico de preñez son variables entre rodeos

El informe sobre la situación agropecuaria nacional elaborado por técnicos del Plan Agropecuario, referente a la Regional litoral norte (Salto, Artigas, Paysandú y Río Negro), correspondiente al período comprendido entre el 15 de abril y el 15 de junio, establece que luego del déficit hídrico ocurrido en los meses primaverales y estivales, se vienen registrando altas precipitaciones en toda la región desde mediados de abril. Consecuencia de esto la reserva de agua en el suelo se ha recuperado.

En cuanto a la ocurrencia de heladas, se puede señalar que prácticamente no se registraron en todo el mes de mayo y recién en la segunda semana de junio se han producido 3 o 4 heladas agro meteorológicas intensas.

AGUADAS

Las aguadas naturales y artificiales, se completaron, aportando agua de calidad para el abrevadero de ganado.

PASTURAS NATURALES

Luego de un período de bajo crecimiento de pasturas con respecto al promedio de 17 años, se puede observar que en el mes de abril se recuperó. La tasa de crecimiento para ese mes fue de 9 kg MS/ha/día, igualando al promedio. Dicho crecimiento fue consecuencia de las condiciones favorables, sobre todo debido a la recuperación del agua disponible en el suelo.

De acuerdo a la observación de campo de los tapices naturales, luego de las lluvias, hubo una alta tasa de rebrote favorecida por las temperaturas ocurridas durante el otoño. No obstante, es contundente el dato que en términos generales, se está ingresando al invierno con una disponibilidad de forraje menor que en años anteriores.

PASTURAS MEJORADAS

En el caso de los mejoramientos extensivos, se han observado buenos rebrotes, aunque un poco más atrasado que años anteriores.

PASTURAS SEMBRADAS (PRADERAS)

Las praderas de 2 o más años, han realizado durante el otoño buen aporte de forraje.

Cabe mencionar que se registraron algunas pérdidas importantes de plantas debido a la severidad del déficit hídrico registrado en la región. Se observó en muchos casos del norte (Artigas) la desaparición por completo de plantas de tréboles consecuencia del déficit hídrico.

Las praderas con presencia de festuca, mostraron en general una sobrevivencia importante de la especie.

VERDEOS

La instalación de verdeos no ha sido fácil este año. La falta de agua en la fecha óptima de siembra y el posterior exceso hídrico, han determinado que la instalación y utilización fuera despareja.

VACUNOS DE CRÍA

La condición corporal de los rodeos en general es buena. No obstante, se observan desde fin de verano en adelante, animales que han perdido estado durante la sequía, el que no han podido recuperar. En general, esta situación está fuertemente ligada al clima y a decisiones de manejo adoptadas por los productores.

Los resultados de diagnóstico de preñez, conocidos hasta el momento muestran gran variabilidad entre rodeos. Se han registrado altos índices de preñez en predios con manejo ajustado y solo con la implementación de destete temporario, también en casos de destetes anticipados. Sin embargo, se registraron casos en que los resultados de preñez fueron menores a los esperados, incluso en vientres con buena condición corporal. Esta situación podría estar asociada a casos de estrés calórico al inicio del entore y por la incidencia de la garrapata.

Se recomienda monitorear con atención los rodeos de cría preñados teniendo en cuenta que en general la oferta de forraje estará siendo es factor limitante, es crucial que las vacas no pierdan condición corporal para que puedan llegar a parir y concebir una próxima gestación.

OVINOS

En las próximas semanas, estarán comenzando las esquilas preparto.

La llegada de las primeras heladas, han sido recibidas de muy buena manera por los productores, en tanto contribuyen a terminar con el periodo de “bicheras”.

La producción de carne, se realiza sobre “puentes verdes” en zonas agrícolas y sobre pasturas perennes y/o verdeos de invierno en zonas ganaderas.

Siguen siendo muy interesantes las expectativas respecto al valor de las lanas finas.

AGRICULTURA

Teniendo en cuenta los cultivos de trigo y cebada, las condiciones climáticas actuales, favorecen la siembra e implantaciones.

La expectativa de precios es sustancialmente mejor que en los años anteriores, generando expectativa entre los productores y los diferentes actores vinculados al sector agrícola. En el caso de trigo, se espera un incremento del área sembrada en el departamento de Paysandú.

Respecto a los cultivos de arroz, en general han tenido altos rendimientos, aunque en algunos casos de cosechas tempranas hubo problemas de calidad. Esto último se puede atribuir a la falta de agua al final del ciclo y el rápido llenado de granos debido a las altas temperaturas.

LECHERÍA

La situación de la lechería en la región continúa siendo compleja.

Desde el punto de vista productivo, las consecuencias del estrés hídrico ocurrido durante el verano aún se reflejan en los sistemas lecheros.

Ejemplo de lo anterior, es el menor nivel de reservas forrajeras que se hicieron en los tambos y su utilización temprana, por lo cual hoy hay menor disponibilidad.

Adicionalmente, en Paysandú, persisten los problemas de la planta agroindustrial local, por lo que se afecta la producción y a los actores vinculados a esta.