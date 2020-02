En medio de un verano con temperaturas elevadas sumadas a jornadas de gran humedad que no se han hecho pasar desapercibidas, no solo en la ciudad sino que también en el campo, sobre todo, por la lamentable pérdida de casi 1.000 novillos que se encontraban en feedlot en diferentes lugares del país a fines del año pasado, Actualidad Agropecuaria dialogó con el Ing. Agr. Santiago Da Cunda, asesor privado director de «Sistemas de Producción» una consultora con prácticamente 20 años brindando asesoramiento en sistemas de producción ganaderos en las áreas de Nutrición y Alimentación Animal y Gestión, para analizar diferentes factores a tener en cuenta para minimizar los efectos del «Estrés Calórico». Los vacunos en producción necesitan mantenerse con una temperatura corporal óptima y no gastar demasiada energía en días de altas temperaturas y humedad, ya que sus funciones se verán afectadas y reducidas provocando estrés en el animal, explicó el profesional y añadió que, si bien ningún productor «tiene la varita mágica, existen varias herramientas de las cuales se puede hacer uso para mitigar el calor y proporcionar un ambiente saludable para los animales».

Asimismo indicó que no es necesario realizar grandes inversiones para contrarrestar este problema, sino que un buen manejo del rodeo, de las instalaciones y realizar buenas prácticas agropecuarias; «la clave está en observar el rodeo, brindarle lo que necesita: mucha agua de buena calidad y sombra básicamente».

Lo primero que debemos tener en cuenta en un campo es la alta disponibilidad de agua de calidad, limpia, transparente sin materia ni orina, esto para cualquier estación principalmente para el verano ya que en esta estación el agua es más importante que el pasto ya que la relación de consumo es de 5 litros a 1 kg de materia seca aproximadamente. Lo segundo seria la subdivisión, un aspecto importante a tener en cuenta son los sistemas de rotación de potreros que el productor pueda realizar, hoy se están difundiendo los sistemas de rotación estructurales, en los cuales se define un área, qué carga se le va a poner de acuerdo a la producción de pasto, se realizan subdivisiones, se resuelve las aguadas, sombras y demás.

Este tipo de rotaciones en los últimos tiempos ha tomado mucha notoriedad, se han desarrollado seminarios y demás ya que lo más positivo del sistema es que le genera descanso a la planta.

En cuanto al tercer aspecto en importancia sería la sombra de árboles, que incluso se pueden plantar con un enfoque a futuro de uso para madera. Por último el cuarto punto a tener en cuenta por el productor es la suplementación, señaló Da Cunda.