Desaparecida hace quince días

Un equipo de médicos forenses trabaja en Argentina por identificar un cadáver hallado en un arroyo de la localidad bonaerense de Ezeiza y determinar si se trata de la mujer de nacionalidad china desaparecida hace 15 días al salir del aeropuerto cercano al que llegó procedente de su país.“Según informó la agencia estatal de noticias, Télam, el cuerpo encontrado este sábado no pudo ser todavía identificado debido al avanzado estado de descomposición. Se trata del cadáver de la mujer con rasgos orientales, localizado a unos 300 metros de donde aparecieron pertenencias de la desaparecida, Sun Zhong Qin, de 60 años, y no presentaba lesiones ni indicios sobre la causa de muerte, según los primeros resultados de la autopsia, realizada en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora.“Por la falta de resultados concretos para identificar el cuerpo, se tomaron diversas muestras del cadáver para realizar estudios complementarios en los laboratorios de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires y de la Policía Científica ubicados en la ciudad de La Plata.“No obstante, los forenses prevén que la muerte se produjo 15 o más días anteriores al hallazgo del cuerpo y señalaron que la talla y el peso del mismo, así como algunas de las prendas de vestir que portaba, coinciden con las de la desaparecida, conocida en España como María y vista por última vez en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini, ubicado en Ezeiza, junto a la capital Argentina.“Los restos fueron encontrados el sábado en medio de una intensa búsqueda por las cercanías del aeropuerto.“La mujer vivía en el barrio porteño de Villa Urquiza y llevaba una década residiendo y trabajando en la capital Argentina -en la fiambrería de un supermercado chino- , aunque apenas hablaba castellano. El pasado 19 de enero por la noche, Sun llegó en un vuelo de Shangai a Buenos Aires.“Según manifestaron testigos que acompañaron a la mujer durante el vuelo, María tuvo un “comportamiento errático”.“Una vez aterrizó, pasó por la sección Migraciones y según se pudo comprobar en las cámaras de seguridad estuvo más de tres horas en la cinta de recogida de equipajes, desde donde se dirigió a un establecimiento del aeropuerto y permaneció hasta las 4.30 de la mañana. Después salió de las instalaciones y no se volvieron a tener noticias de ella, lo que motivó que su familia, que también tiene dificultades para comunicarse en castellano, comenzase a contactar con las autoridades para buscarla.Buenos Aires, 4 febrero (EFE).-