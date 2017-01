Las inscripciones son hasta el 28 de febrero

Hasta el 28 de febrero de 2017 están abiertas las inscripciones para jóvenes aspirantes a las becas del Fondo de Solidaridad, así como para estudiantes de renovación. La solicitud se realiza a través del Portal del Estudiante en la sección Autogestión y la debe efectuar el propio estudiante.

Se trata de becas económicas para apoyar a estudiantes de la Universidad de la República (UDELAR), de la Universidad Tecnológica (UTEC) y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico Profesional (UTU). La beca consiste en un apoyo económico mensual de $ 7.222 (valor 2017 de 2 BPC), se otorga durante un máximo de diez meses para los estudiantes de renovación (que ya tienen la beca y la renuevan según los avances en la escolaridad), y de ocho meses para quienes la solicitan por primera vez.

Pueden solicitarla estudiantes de todo el país que provengan de hogares que no cuentan con los medios suficientes para apoyarlos económicamente en su proyecto educativo. Para el otorgamiento de la beca se tiene en cuenta la situación social, económica y patrimonial de la familia, la integración del hogar y la escolaridad para los estudiantes que ya están cursando el nivel terciario.

Las edades máximas para obtener la beca son: 25 años para estudiantes que ingresan a la educación terciaria o reingresan para iniciar una carrera; 28 años para estudiantes que ya están cursando y solicitan la beca por primera vez o aquellos estudiantes que la tuvieron en años anteriores y la perdieron y 32 años para estudiantes que ya tienen la beca (renovaciones).

PARA RENOVAR LA BECA

Para mantener la beca se exige un porcentaje igual o superior al 50% de la escolaridad, este porcentaje debe cumplirse en ambas escolaridades, la anual y la global. La escolaridad que se tiene en cuenta es hasta el mes de diciembre y tienen dos plazos para entregarla: el primer plazo vence el 28 de febrero y el segundo plazo finaliza el 31 de marzo.

Luego de realizada la solicitud de renovación deberán presentar antes de la fecha indicada la escolaridad (con sello y firma en cada hoja), dos talones de inscripción; uno de ellos con timbre profesional como constancia de solicitud de renovación de beca y el otro como comprobante de inscripción para el estudiante.

Los talones de inscripción se entregan en los diversos centros de atención del Fondo de Solidaridad, ubicados en Montevideo, Salto, Tacuarembó, Paysandú y Maldonado. Los estudiantes que cursen en departamentos donde no hay centros de atención pueden enviar el talón de inscripción con la escolaridad por correo a Mercedes 1796, Montevideo.

APORTES AL FONDO AHORA SON MENSUALES

A partir de este año el aporte al Fondo de Solidaridad de los egresados de la UDELAR, la UTEC y terciarios de UTU, con destino a becas para estudiantes y el aporte Adicional de la Universidad de la República se pagan de forma mensual. El monto se divide en 12 cuotas con carácter de anticipo mensual y obligatorio que se pagan de enero a diciembre. El pago se debe realizar hasta el último día de cada mes para evitar multas y recargos.

A partir de la aprobación del decreto del Poder Ejecutivo del 10 de enero de 2017, los aportes al Fondo de Solidaridad cambian la periodicidad en que deberán ser abonados. El nuevo vencimiento mensual deja sin efecto los anteriores del 31 de agosto para el Adicional y del 31 de diciembre para el Fondo. La nueva modalidad pretende ser más cómoda y accesible para los egresados de la Universidad de la República, UTEC y terciarios de UTU que con sus aportes financian becas para los estudiantes.

El monto total de los aportes y las formas de pago se mantienen. El aporte al Fondo se establece según la cantidad de años de egreso y la duración de las carreras. Durante los primeros cuatro años no se aporta; de cinco a nueve años de egresado se aporta la mitad, y con diez y más años del egreso se aporta el total. El monto también se establece según la duración de las carreras, con una primera franja para las menores a cuatro años y otra para las de cuatro o más años de duración.

Los contribuyentes afiliados a la Caja Notarial, los afiliados a la Caja de Profesionales en declaración de no ejercicio y los jubilados sin cese tramitado, así como los egresados que no son afiliados a ninguno de dichos organismos, pueden abonar los aportes mensuales en las redes de cobranza mencionando el documento de identidad, en Banred y por adhesión a débitos automáticos o tarjetas de créditos.

Los contribuyentes afiliados a la Caja de Profesionales con declaración de ejercicio a noviembre de 2016 abonarán los aportes mensuales conjuntamente con sus aportes jubilatorios. Excepcionalmente para el ejercicio 2017 se distribuirá en diez cuotas a partir de marzo, y en los años siguientes se normalizará a 12 cuotas.

El Fondo de Solidaridad es una herramienta de inclusión y equidad en la educación. Con el aporte de los egresados se financian becas y servicios de apoyo para fomentar la realización y la continuidad de los estudios terciarios para jóvenes de todo el país.

Durante el año pasado 7.942 estudiantes recibieron una beca, completando más de 100 mil desde su creación.