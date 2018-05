Montevideo, 23 may (EFE).- Un grupo de estudiantes de un liceo rural uruguayo, ubicado en Las Toscas de Caraguatá del departamento de Tacuarembó, en el norte del país, ganó el primer premio de la competencia estadounidense “First Lego League Open”, por un proyecto de reciclaje del agua de lluvia, informaron hoy fuentes oficiales. El diseño surgió en el marco de las olimpíadas de robótica que anualmente organiza Ceibal, un proyecto que provee un conjunto de programas, recursos educativos y capacitaciones a docentes. Esta es la segunda vez que un equipo uruguayo es reconocido en esta competencia, que se celebró en California, aseguró en un comunicado la Presidencia. Este galardón “es una muestra del interés de niños y jóvenes sobre la ciencia y la robótica para la dar solución de problemas de la vida real”, añade el texto. El proyecto consistió en el desarrollo de un dispositivo para la recolección de agua de lluvia, que aprovecha el recurso natural para utilizarlo en la huerta del liceo rural. Celina López y Tariza Silva, dos de las jóvenes integrantes del equipo, explicaron que se trata de tres tanques aéreos, uno encima del otro, con sensores de luz, temperatura y humedad que indican cuándo la tierra de la huerta necesita agua. Este equipo obtuvo el tercer puesto en las olimpíadas de robótica locales, lo que les permitió un lugar en el certamen internacional First Lego League Open. “Cuando estás ahí, te das cuenta de que Uruguay es pequeño al lado de todos los demás. Desde Uruguay salimos al mundo y fue una experiencia divina”, expresaron las estudiantes. El docente que acompañó el proceso, Hugo Lima, señaló que, desde su rol, buscó potenciar lo que estaban haciendo los chicos para que fueran autodidactas, que se animaran a investigar todo el tiempo y que interactuaran. “Lo que me dejó más orgulloso de este equipo fue la interacción que tuvieron con los japoneses, coreanos, norteamericanos, sin hablar nada de inglés”, aseguró Lima. El proyecto se va a implementar en el liceo y esperan tener instalados los tanques y los dispositivos dentro de dos meses. EFE