Hoy por: Jorge Pignataro

Hoy con el Politólogo Emilio Arredondo

Emilio Arredondo Sánchez es uno de los pocos Licenciados en Ciencias Políticas salteños. Radicado en nuestra ciudad, formado en Uruguay y en el extranjero, se dedica también a la docencia. Él protagoniza nuestro Al Dorso de hoy.

Háblenos de su niñez… ¿Algunos recuerdos de infancia y adolescencia?

Nací en Salto, en barrio del puerto. Fui a la Escuela 4, luego primer año a la vieja UTU y ya desde segundo hasta finalizar secundaria al Liceo 1. Esa infancia transcurrió entre fútbol en la placita que está en la esquina de 19 de Abril y Zorrilla, bajadas al Sauzal y de combates con semillas de paraíso en el patio trasero de lo que es hoy el Museo del Hombre y la Tecnología. Ahí se resolvían las disputas.

¿Por qué eligió estudiar Ciencias Políticas?

Viví mi adolescencia en una sociedad que buscaba salir de la dictadura. Fueron tiempos intensos, confusos para los más chicos, pero estaba claro que la política representaba más libertades, menos miedo y hasta la promesa de menos pobreza. Es decir, como muchos de mis contemporáneos, aprendí a reivindicar la política como actividad desde temprano, a pesar de haber pasado por un sistema escolar castrante en ese sentido. Cuando ingresé a la Universidad, con una democracia recién nacida, estudié Derecho un tiempo, pero no me apasionaba. Hasta que poco después la Universidad creó la licenciatura de Ciencia Política y no lo pensé mucho.

¿Qué puede contar de su formación académica?

Hice una licenciatura de Ciencia Política en el viejo Plan 89, en Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR, que había sido creada ese año. Formé parte de la primera generación. Aquel plan contaba con 6 años y medio de formación, el semestre final era para desarrollar la tesina. Tuve la suerte de tener un puñado de excelentes docentes…

¿Formación en el exterior?

Años después de recibido hice estudios pre-doctorales en Sociología de la Cultura en el extranjero, específicamente en la Sorbona, de París. Conseguí que mi propuesta de investigación fuera aceptada por uno de los principales referentes en cultura posmoderna y desarrollar mi trabajo final bajo su dirección fue un potente «sacudón» conceptual. Años después fui aceptado para iniciar mis estudios doctorales en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero nunca comencé la Tesis.

¿Se siente más a gusto investigando o dictando clases?

Ambas cosas. El grueso de lo que he investigado fue por fuera de lo institucional, nunca he tenido una relación fácil con ámbitos institucionales de la UDELAR. Si bien esto me provocó frustraciones, también me ha dado mucha libertad y he podido investigar lo que me gusta o interesa. De esa manera fui integrando lo que investigo a lo que enseño y así disfrutar de ambas cosas por igual.

¿Qué trabajos como investigador, estudioso, analista, destacaría en su trayectoria?

Mi «programa» de investigación, es decir lo que viene organizando mis centros de interés en el largo plazo, es la cultura política, la relación entre las prácticas e instituciones políticas con la subjetividad social. Dicho en forma sencilla «lo que pasa en la cabeza de la gente» y cómo eso influye sobre las élites, las instituciones y sus prácticas, sobre todo en estos momentos de poderosas transformaciones civilizatorias. Mi trabajo final para recibirme fue sobre el impacto de la dictadura en la subjetividad social uruguaya, lo cual continué profundizando en el extranjero. Mis estudios en Francia se especializaron en cultura posmoderna, en particular tres tópicos: a) la forma cómo administramos el concepto de tiempo (la creciente importancia del tiempo presente en desmedro del futuro), b) la comunicación (y en particular la incidencia del lenguaje audiovisual que desplaza a la palabra escrita) y c) el pluralismo social y sus efectos sobre el orden y la actual crisis de sentido. Con esto como trasfondo, analizar la dinámica de los sistemas políticos y asesorar, particularmente en comunicación de gobierno y campañas electorales.

¿Algunos trabajos más recientes?

En los últimos años, provocado por las urgencias políticas regionales, siempre con el trasfondo de la cultura política, me he interesado en el auge y caída de las experiencias progresistas en la región, el neocolonialismo y la batalla por la distribución de la riqueza. En particular, el sentido común latinoamericano y cómo esto nos permite comprender el ascenso popularmente legitimado de fenómenos autoritarios que tanta confusión vienen provocando.

Háblenos ahora de su trayectoria docente.

Mi relación con la docencia comenzó siendo poco vocacional. Sé que es poco romántico lo que digo, pero es real que en aquellos momentos de definición de vocaciones, nunca me pensé como docente. Al inicio, con 20 años me integré a la cátedra de Ciencia Política del profesor Barrios, en Facultad de Derecho, porque me interesaba seguir aprendiendo los contenidos. Luego dicté dos o tres clases, luego siete u ocho hasta que al final, años después, terminé asumiendo un curso. Con esa base concursé, años después, en Formación Docente y cuando quise acordar, vivía de eso. Hoy admito que la tarea me terminó entusiasmando. Tiene una carga de nobleza que colma en buena medida esa vocación de compromiso. ¿Podría vivir sin dar clases? Sí, de hecho lo he hecho saliéndome de la docencia por unos años, pero se termina extrañando. Hoy soy docente de Ciencia Política en Facultad de Derecho y en el profesorado de Sociología, en Formación Docente (CERP).

Si compara los estudiantes de su tiempo de estudiante con sus alumnos de ahora, ¿qué reflexión le merece?

Por supuesto que hay diferencias. Lógica y felizmente, agrego. El ejercicio comparativo nos pone al borde de discursos del tipo «todo lo que difiera a lo mío es peor», respecto del cual tomo distancia. Es cierto que leíamos más, y que ello nos llevaba a un repertorio lingüístico más rico y a otras pericias cognitivas, como la abstracción, lo cual era bueno. Pero a su vez los estudiantes de hoy tienen su propio repertorio de ventajas, como mejor manejo de nuevos lenguajes o están más dispuestos a tomar distancia de los rasgos prepotentes de la vida de las instituciones educativas. En cuanto a la cultura general, aun cuando supiéramos con claridad de qué se trata, digo que todas las generaciones tienen la cultura general que le importa. Cuando he hecho test de cultura general al inicio de mis cursos detecto previsiblemente que los jóvenes no tienen idea de cosas que para nosotros eran obvias. Eso es verdad. Es cierto también que ellos no nos hacen test de cultura general a nosotros. Sería interesante.

Hablando específicamente de política ¿Ser político es algo que se «profesionaliza» cada vez más?

Sí. Algunos sistemas políticos tardan más que otros, pero sí hay una tendencia a la profesionalización. Aunque valen dos advertencias: una, profesionalización no necesariamente quiere decir hacer cosas sustantivamente buenas. Con la ciencia podés salvar vidas o matar civiles al otro lado del mundo. Por ejemplo, los dirigentes europeos son muy profesionales, tienen escuelas muy prestigiosas para formarse en gestión, pero luego deciden dejar morir gente en el Mediterráneo. Segundo, no deberíamos confundir profesionalización con «trivialización» o la vacuidad del marketing. Con estas dos importantes salvedades, la respuesta es sí.