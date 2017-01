El estudio sobre la carga impositiva del sector agropecuario en 2016 que se publicó en el Anuario 2016, fue explicado por el Subdirector de Opypa, Ing. Agr. Adrián Tambler. Se trata de una estimación para 2016 que será corregida cuando los niveles de recaudación cierren con datos definitivos.

En ese marco, Tambler informó que para 2016 hubo una pequeña reducción en el PBI lo que determinó un mantenimiento de la presión fiscal de 8,1%. No hubo un cambio sustancial y se mantiene en el entorno de los promedios de otros años. Para el 2017 se espera que se mantenga en ese entorno.

El Subdirector de Opypa explicó que en 2016 hubo un cambio impositivo que implicó un aumento en la contribución inmobiliaria y una reducción de los impuestos vinculados a la renta.

En la contribución inmobiliaria el aumento se debe a dos modificaciones. Por un lado, se eliminó un beneficio, que existía desde inicios del año 2000, que determinaba una reducción del 18%. Por otra parte, un beneficio que era para productores que explotan menos de 200 hectáreas, se acotó para aquello que están inscriptos como productores familiares en el MGAP.

La reducción de los impuestos vinculados a la renta, se debe a una caída en la recaudación del IRAE, en el entorno del 30%, así como la reducción del IMEBA que está vinculado a las ventas.

El resto de los impuestos no fueron modificados. Este escenario determinó que la recaudación será muy similar al año 2015 en el entorno de los 280 o 300 millones de dólares. Para el 2017 no está previsto que haya cambios impositivos por lo que no habrá modificaciones en ese sentido.