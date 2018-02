La reunión de presidentes de entidades federadas de la Federación Rural (FR), que se desarrolló este martes en la ciudad de Minas, dispuso que las gremiales de los departamentos afectados por la sequía evalúen localmente la situación en el ámbito de las Comisiones Departamentales de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

En ese ámbito, si es necesario y en base a la realidad de cada departamento, deberán efectuar el pedido de declaración de emergencia agropecuaria al gobierno, destacó a El Observador el vicepresidente de la FR, Ricardo Berois.

Según se evaluó en la reunión de la FR, considerando el informe de sus gremiales federadas, la situación provocada por la escasez de agua es muy dispar dependiendo de la zona que se considere.

Los departamentos de Tacuarembó, Paysandú, Salto y Artigas son los más comprometidos, así como también lo están algunas zonas del centro del país, en Durazno y Flores.

La semana pasada la Asociación Rural de Tacuarembó planteo, dada la gravedad del déficit hídrico acumulado, que se declare la emergencia agropecuaria para ese departamento.

Situación en otras zonas

En otras regiones como Lavalleja, Rocha y Treinta y Tres la situación actual es muy diferente, teniendo en cuenta las lluvias registradas en los últimos meses. Igualmente existe inquietud por la eventual la instalación del problema si es que no se normalizan las precipitaciones durante las próximas semanas.

Los delegados gremiales consideraron además que hay que planificar los manejos en los sistemas ganaderos de cara al invierno próximo, porque si bien hay departamentos más afectados que otros, si no se normalizan las precipitaciones y no se toman las previsiones, la situación será problemática para todo el país.

Dada la ausencia prolongada de lluvias, no solo baja la producción del ganado, con riesgo incluso de mortandad de de vacunos, sino que también se concretan pérdidas en la cosecha de soja que por el daño ya generado se ubican entre 1.500 y 2.000 kilos por hectárea, según informaron los delegados de Soriano. El año pasado el rendimiento nacional superó los 3.000 kilos por hectárea, por lo que ya en muchos casos se sabe que no se cubrirán los costos.

Mientras en algunas zonas el principal problema es la falta de agua para generar la producción de pasto para el ganado, en otras zonas se presentan problemas en las aguadas para darle de beber a los animales, dijeron los productores.

FR continuará en las mesas de trabajo

La reunión de los presidentes de las federadas de la FR resolvió que la gremial continuará participando de las reuniones de las mesas de trabajo que comenzaron este lunes en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), destacó el vicepresidente de la gremial, Ricardo Berois. Entendieron que es importante seguir presente en ese ámbito, siguiendo paso a paso cómo siguen evolucionando las gestiones que se plantean al gobierno y lo que desde el gobierno se propone.

Fuente: El Observador.