Rodrigo García. Buenos Aires, 5 may (EFE).- Si un cáncer no le hubiera ganado la batalla con solo 33 años, Eva Perón, eterna primera dama argentina y por siempre conocida como Evita, cumpliría el martes un siglo de vida. Pero su ausencia física, lejos de llevarla al olvido, no ha hecho sino blindarla como mito político y social en el mundo entero. De cuna humilde e hija «bastarda» de un terrateniente, Eva Duarte triunfó como actriz antes de alcanzar la gloria como esposa del presidente Juan Domingo Perón, cuando deslumbró clamando a favor de los pobres con su icónico moño, brillantes joyas y trajes de alta costura de Christian Dior, Marcel Rochas o Pierre Balmain.

«Hablaba de justicia social y sobre todo de igualdad entre varones y mujeres, pero también para que no hubiera ricos tan ricos, ni pobres tan pobres», cuenta a Efe Cristina Álvarez Rodríguez, sobrina nieta de Evita.

EFE