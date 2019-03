Villa Constitución. Por: Catalina Trinidad.

La doctora Maria Machado llegó hasta Villa Constitución a los efectos de tener una charla con sus seguidores políticos, para anunciar un cambio rotundo en su alineación. Como ya era de conocimiento, la abogada, apoyaba hasta hace un tiempo la candidatura de Edgardo Novick como precandidato a la presidencia de la República, pero desde hace unos días su apoyo y su alineación tomó un cambio, por tal motivo ella y un grupo de personas que la acompañaban, llegaron hasta la Villa para visitar a un conjunto de simpatizantes. EL PUEBLO habló con la doctora María Machado y esta fue la charla.

P: ¿Por qué el alejamiento del Partido de la Gente?

R: Nosotros nos iniciamos hace dos años y medio, trabajando por el Partido de la Gente, debido a que no encontramos el apoyo, la ayuda, el respaldo necesario que tiene que tener un grupo político con todas las personas que venían trabajando con un esfuerzo increíble desde el inicio es que decidimos apoyar al Partido Nacional, al precandidato Juan Sartori. Con esta elección, no es que hicimos un cambio radical y te explico por qué. La forma de pensar es la misma, las ideas son las mismas, nuestros proyectos son los mismos, aquí lo único que cambiamos es el color, nada más. Para llegar a ser gobierno necesitas un respaldo, cuando hablo de respaldo, me refiero en todo sentido: humano y económico. Tampoco se puede hacer política con el esfuerzo del pueblo, porque el pueblo en este momento lo que está necesitando es ayuda y es lo que pasó un poco con el grupo que estábamos perteneciendo. Nos mantenemos en la lista, la Lista 502, lo único que se va a diferenciar es que nosotros en el otro partido, eramos «Gente por la gente» y en el Partido Nacional somos «Agrupación Salto, Gente por la gente». Lo importante que los proyectos se mantienen. Nosotros vamos a trabajar a nivel de política económica, donde queremos reactivar el campo. Queremos trabajar por Salto poniéndonos la camiseta de el departamento . Queremos apoyar a los medianos productores, apoyar al ama de casa rural que trabaja desde realizar cosechas a diferentes tipos de emprendimientos en artesanías desde su hogar y que necesita un respaldo. Nosotros debemos impulsar eso, tenemos un proyecto grande a nivel estructural donde abarca todo el litoral, comprendiendo cada pueblito para que esa economía se haga mas ágil cambiando hasta la forma de producir.

Hay que tener en cuenta la situación de como cambió nuestro país por el cambio climático que se viene dando. A grandes rasgos puedo decir que los cultivos que se producían antes, ya no es el mismo, porque de un país con clima húmedo pasamos a un clima sub tropical. Con el compañero Ruben Torres (Charo) estamos trabajando en eso. Ya tenemos los tipos de cultivos por eso es muy importante relacionarnos con los productores porque seria la única manera de que ellos salgan adelante y por ende generen mas puestos de trabajo. Queremos apoyar aquellos trabajadores que no quieren salir del campo hacia la ciudad, es fundamental porque la ciudad no vive sin el campo. El campo es la principal fuente de riqueza de cualquier país. Sin el campo resumiendo, nos morimos de hambre. Lamentablemente es la parte que se le da menos importancia. Debemos apoyar mas a la salud y educación sobre todo en el interior. Hay pueblos que tiene un medico cada 15 días. Es urgente solucionar eso. Si llegamos a ser gobierno lo que pensamos hacer es un hospital para descongestionar el hospital Salto pero hacerlo próximo a la ruta que quede cerca de muchos pueblitos como Quintana, Fernández, etc., pensando siempre en el que no está en un centro privado, estamos hablando en un lugar que es próximo a barrio Artigas, pero ese hospital tiene que ser un lugar mixto, o sea que no se atienda solo a civiles sino también los militares, como existe el hospital en Montevideo, si se complementa la atención cívico _ militar la atención va a ser mejor. Debemos tener un hospital que solucione la salud sin que haya traslado. Todo dependemos de Montevideo y eso no puede ser .

P- ¿Por qué a Sartori y no a Lacalle Pou, o Larrañaga?

R: Con Larrañaga y Lacalle Pou no compartimos sus formas de pensamiento. Queremos una persona de un escenario político no quemado políticamente. Sartori es una persona nueva, una cara nueva con ideas nuevas, a diferencia de los que ya están. Razones por el cual elegí el Partido Nacional. El Partido Colorado por ejemplo, no tiene figuras nuevas, es como que siempre estamos volviendo más de lo mismo en la política. Aquí casi el cien por ciento de los políticos lo primero y único que piensan es en su circulo de»amigos», acomodarlos con puestitos o cargos a los mas allegados pero no piensan en la gente, razón por el cual me animé a hacer política para trabajar por la gente. Aquí hay que cambiar la mentalidad, cambiar todo: como se vive socialmente, área de salud, la forma de hacer política que no es solo ir a charlar con la gente en períodos electorales sino que el político debe estar siempre al lado de la gente y no solo venir a buscar el votito, dar un discurso y luego no le ven mas la cara. Para eso es urgente crear una oficina regional que comprenda no solo las necesidades de Salto, sino todo el litoral también en el cual haya un punto en común donde se pueda reunir los diferentes diputados que representen a todos los partidos políticos para resolver problemas de urgencias y que ese lugar tiene que estar en un lugar estratégico, lo pensamos con Charo que ese lugar puede ser en el juzgado puesto que tiene lugares que no se usan para nada y se le puede dar una vida útil y que mas útil que resolver problemas regionales.

P: ¿Quienes son los que te acompañan en esta nueva agrupación para trabajar?

R- Me acompaña a la diputación la profesora Catalina Aguiar, si llegamos a la intendencia, Ruben Torres (Charo será mi secretario, porque está conmigo desde el comienzo, porque es un pilar fundamental en cuanto a la creación de los proyectos. En la parte de Juventud trabajando en los proyectos tenemos a su presidenta Atanasia, el vice es Sergio Casco. Entre muchas cosas que tenemos previsto es un teatro de verano en Salto para fomentar el turismo, queremos que la fiesta del Lago sea como antes, una fiesta gratis para el pueblo, queremos que el carnaval en Salto sea gratis, si antes se podía, ahora mucho más, pues ahora se cobra por todo y tenemos la peor ciudad en todo su aspecto con un alumbrado pobre, calles en malas condiciones, unas termas destruidas. Hay que reactivar el turismo. Nuestro plan de gobierno es bastante revolucionario y apunta a un cambio radical.