Hereford, Angus, Braford y Brangus

Pese a las altas temperaturas registradas en la jornada de ayer, el local Valentín recibió una vez más mucho público para asistir al remate de La Magdalena de Los Tordos.

Con el martillo de Martín San Román y de Óscar Eduardo Ilundain, las ventas se desarrollaron con gran agilidad y mucha demanda, comenzando como es habitual con la oferta de toros Polled Hereford, que comenzaron en 6.200, 6.000, siendo el precio máximo 8.100 dólares por un toro que compró Nelson Courdin y el mínimo 3.200.

En los astados, los precios se ubicaron entre 4.100 y 3.200. El promedio los toros Hereford y Polled Hereford fue de 4.162 dólares.

En la raza Angus los precios se ubicaron entre 5.000 y 3.400, con un promedio de 4.150 dólares.

En Braford, el precio máximo fue de 5.000 dólares, el mínimo de 3.000 y el promedio de 3.754 dólares.

En Brangus el máximo fue de 3.700, el mínimo de 3.000 y el promedio de 3.392 dólares.

En total los 134 toros hicieron un promedio de 4.043 dólares.

HEMBRAS

59 vaquillonas Polled Hereford PI hicieron un máximo de 1.000, mínimo 980 y un promedio de 956 dólares

16 vaquillonas Hereford PI: 860 dólares

11 vaquillonas Polled Hereford HS y H: 980 dólares

10 vaquillonas Hereford P de O: 870

50 vaquillonas Polled Hereford HS en 840 y 780 dólares

38 vaquillonas Polled Hereford H: 760

80 piezas de cría: 520 y 600 dólares

30 vacas Polled Hereford HS y H próximas a parir: 1.030 dólares.

En Angus:

8 vaquillonas PI: 1.060

14 vaquillonas SA: 1.080 y 1.160

4 vaquillonas Red Angus SA: .1.210

Braford:

3 vaquillonas preñadas: 800 dólares

7 vaquillonas falladas: 800 dólares

DIEGO OTEGUI

Al final de las ventas, Diego Otegui, integrante de La Magdalena – se mostró muy contento, «fue una tarde muy disfrutable para nosotros, un volumen importante tanto de toros como vientres, que se vendieron con buena agilidad y a muy buenos promedios» por lo cual «tenemos que ser unos agradecidos de los clientes y amigos que consecuentemente nos acompañan y nos dan fuerza para seguir trabajando».

Otegui indicó que fue un remate firme de principio a fin, en todas las razas, quedando muy conformes con el resultado.

ÓSCAR EDUARDO ILUNDAIN

Teniendo en cuenta que el martillero Martín San Román tuvo una descompensación, quien condujo las ventas la mayor parte del remate fue Óscar Eduardo Ilundain, y al finalizar comentó que «fue un rematazo, indudablemente estamos acostumbrados a verlo, porque cuando hemos venido a acompañar a la familia Otegui y Stirling al remate, siempre vimos un muy buen remate, pero hoy, debido a las circunstancias, Martín me nombró, me dijo que le llevara el martillo y espero haber estado a la altura de los acontecimientos».

Consideró que los precios fueron buenos, si bien se vendieron vaquillon as muy buenas, a precios muy poco superiores que los que el ganado general, y tienen mucha genética y trabajo detrás.

CARLOS MARTÍN CORREA

Por su parte Carlos Martín Correa indicó que comercializar 134 toros por encima de los 4 mil dólares en todas las razas, es un muy buen remate, al igual que las hembras fueron rápidamente colocadas, «las condiciones de los ganados hacían que la gente iba a estar activa y así fue, nos respaldaron todos los clientes que llamamos, el remate es el resultado de todo el trabajo de los escritorios y se vio el resultado de la gran presentación que tienen los ganados y los buenos resultados que tienen después los toros de La Magdalena». Resumió que fue «un buen evento, es de los remates importantes tanto en volumen como calidad, felicitamos a la firma por la oferta y a toda la gente que trabajó alrededor, y más que agradecidos con Ilundain que lo secundó a Martín (San Román) que había encaminado el remate de forma muy ágil y clara, Ilundain continuó muy bien por lo cual agradecemos su presencia porque estuvo a la altura del remate».

ROBERTO BERTSCH

Roberto Bertsch evaluó el evento indicando que fue excepcional, «estamos muy contentos, la gente nos acompañó, fue un éxito total pese a lo ocurrido con Martín que felizmente está bien, ya está recuperado».

EL 29 NUEVO REMATE DE LA MAGDALENA EN ARTIGAS

Para aquellos que se quedaron sin comprar ayer, Bertsch informó que el 29 de octubre a las 17 horas en el local Chiflero, con ventas a cargo de los escritorios Roberto Bertsch y Correa & San Román se realizará el primer remate conjunto de San Carlos y La Magdalena, con una oferta de toros Aberdeen Angus y Red Brangus.

Para este remate, la financiación será de Scotiabank con 6 meses libres, habrá descuento por pago contado y flete gratis.

Diego Otegui comentó que San Carlos ya viene rematando sus Brangus colorados en Artigas y éste es el primer remate que harán en conjunto, comentó que de La Magdalena se ofrecerán 35 toros Angus y 15 toros Brangus colorados.